به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «شیعه و تهمتهای ناروا» به زبان پشتو ترجمه و در افغانستان منتشر شد.
این اثر متضمن دفاعیههایی در برابر تهمتهای وارد شده بر عقاید، معارف و تاریخ شیعه امامیه است. مؤلف این اثر، اذعان نموده است که این کتاب در راستای ارتقای سطح وحدت و اخوت جوامع اسلامی و با هدف رد تهمتهای بیاساس و ناروایی که گروههای مختلف در طول تاریخ با انگیزه تفرقهاندازی میان مذاهب اسلامی، به پیروان مکتب اهلبیت علیهم السلام وارد ساختهاند به نگارش درآمده است.
وی همچنین از این رهگذر در نظر دارد تا به مظلومیتهای تاریخی شیعیان و تلاشهای گسترده آخرتستیزان بر علیه مذهب بر حق شیعه نیز نقبی زده باشد.
تحریف قرآن، اشتباه جبرئیل در نزول وحی، غلوّ، شیعه عقاید خود را از یهود گرفته، آغازگر جنگ جمل، قتل عثمان و داستان عبدالله بن سبأ، تأثیر کعبالاحبار بر عقاید شیعه، عدالت صحابه و اختلاف در فتوا، عناوین برخی از اتهاماتی است که نویسنده به تحقیق درباره آنها همت گماشته است.
کتاب «شیعه و تهمتهای ناروا» اثر محمدجواد شرّی، از سوی محمدرحیم درانی به زبان پشتو ترجمه شده و در قطع وزیری منتشر شده است.
