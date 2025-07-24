کتاب «زن در قرآن» به زبان بوسنیایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای همکاری مشترک بین رایزنی فرهنگی ایران در بوسنی و هرزگوین و انتشارات دوبراکنیگا این کشور، کتاب «زن در قرآن» در قالب طرح تاپ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به زبان بوسنیائی منتشر شد.
کتاب «زن در قرآن» اثر حسین بستان و رضا دهقاننژاد، توسط خانم آلما یشارویچ به زبان بوسنیایی برگردان شده است. نویسندگان در معرفی این کتاب آوردهاند: «امروزه، در پی دگرگونیهای مهم اجتماعی و فرهنگی که در جوامع بشری رخ داده است، زن از جایگاه صرفاً یک موضوع یا مسئله فراتر رفته و به حوزهای گسترده برای مطالعه تبدیل شده است؛ حوزهای که در آن، مکاتب فکری گوناگون با رویکردهای فلسفی متفاوت، دیدگاههای گاه متضادی ارائه میدهند.
از سوی دیگر، قرآن کریم مهمترین و اصیلترین منبع شناخت دین به شمار میآید و بدون آن، در هیچ یک از عرصههای معرفت دینی نمیتوان به استقلال دست یافت. از اینرو، رجوع به قرآن و تأمل در آیات آن ضرورتی انکارناپذیر است.
با توجه به نگاه فراگیر قرآن به جنبههای دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی زندگی زن، حوزه مطالعات قرآنی و اسلامی درباره زن را میتوان عرصهای غنی و گسترده از دانش دینی دانست. بر همین اساس، این کتاب میکوشد تصویری نسبتاً جامع از دیدگاه قرآن نسبت به زن ارائه دهد.»
کتاب «زن در قرآن» کوششی است در جهت ارائه تصویری نسبتاً جامع از دیدگاه قرآن کریم درباره زن که امروز به زبان بوسنیایی به علاقه مندان تقدیم میشود.
این کتاب با حمایت مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی و اداره کل امور زنان و خانواده خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شمارگان ۲۰۰ نسخه و ۲۶۷ صفحه به چاپ رسیده و به مخاطبین عرضه میشود.
این اثر روز جمعه ۲۰ تیرماه با حضور خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران در محل نگارخانه رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در سارایوو رونمایی شد.
