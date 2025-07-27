به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت درخصوص آخرین وضعیت ثبت نام و اعزام‌های هموطنان به عمره، گفت: با فعال شدن ناوگان هوایی کشور و برنامه‌ریزی انجام شده، ثبت نام عمره مفرده از ۱۱ مرداد آغاز می‌شود و اعزام عمره‌گذاران نیز از اول شهریور برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان برای تنوع بخشی به بسته‌های سفر عمره مفرده، گفت: در این خصوص همکاران ما، مدل‌های مختلف را بررسی کرده‌اند و تلاش می‌کنیم چند هفته بعد از آغاز اعزام‌های عمره، بسته‌های متنوع سفر بر روی سامانه قرار بگیرد و در آینده نزدیک هموطنان بتوانند متناسب با سلیقه و بودجه مدنظرشان از هتل‌ها با سطوح کیفیتی مختلف استفاده کنند.

رضایی پیرامون راهکارهای ممکن برای کاهش مبلغ سفر عمره، گفت: یکی از بخش‌هایی که سهم زیادی از هزینه زائران را دربرمی‌گیرد، هزینه اسکان است و درحال برنامه‌ریزی هستیم تا بتوانیم برای آن دسته از متقاضیانی که به صورت گروهی یا خانوادگی مشرف می‌شوند، شاهد کاهش هزینه سفر باشیم.

