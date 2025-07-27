شیخ علی سلمان: جنایت غزه لکه ننگی بر پیشانی جهان است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین، در بیانیه‌ای از زندان خود اعلام کرد: لکه ننگی، چهره‌ تمام جهان را پوشانده است؛ جهانی که با سکوتی مشکوک، نظاره ‌گر قتل‌عام دوران ما و جنگ نسل‌کُشی در غزه است. جنایاتی که رژیم غاصب با بی‌رحمی بی‌سابقه، با حمایت کامل غرب، همدستی خفت‌بار جامعه جهانی و سستی شرم‌آور کشورهای عربی و اسلامی مرتکب می‌شود.

وی تأکید کرد: این ننگ تا ابد دامن کسانی را خواهد گرفت که در برابر این جنایت‌ها سکوت کردند، آن‌ها را توجیه نمودند یا مورد حمایت قرار دادند؛ جنایت‌هایی که علیه مردمی بی‌دفاع انجام می‌شود، تنها به جرم پافشاری بر حق خود و نپذیرفتن سلطه‌ اشغالگر.

شیخ علی سلمان در ادامه گفت: خداوند توانا و عزیز است؛ مظلوم را یاری می‌دهد و حقش را از ظالم می‌گیرد. این جنایات وحشیانه، آتشی هستند برای خشم عظیم الهی و عذابی که برگشت‌ناپذیر است. زیرا لشکریان آسمان‌ها و زمین از آن خداست و کلیدهای هستی در دست اوست؛ هرچه بخواهد، هر زمان که بخواهد، انجام می‌دهد.

وی در پایان تأکید کرد: با اطمینانی راسخ باور داریم که عزت، بقا و آینده، ان‌شاءالله از آنِ ملت مظلوم فلسطین و آزادگان صادقی است که در میدان عزت و کرامت در کنار آن‌ها ایستاده‌اند.

شیخ علی سلمان پس از اعتراضات مردمی سال ۲۰۱۱ در بحرین که همزمان با بهار عربی آغاز شد، نقش مهمی در رهبری جنبش‌های اعتراضی داشت. وی در سال ۲۰۱۴ بازداشت شد و در سال‌های بعد به حبس ابد محکوم شد، اتهامات شامل جاسوسی برای قطر و تحریک به براندازی نظام بود، اتهاماتی که از سوی نهادهای حقوق بشری به شدت رد شده‌اند

سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر او را زندانی عقیدتی می‌دانند و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط او شده‌اند.

