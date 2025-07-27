واکنش آمریکا به آزادی مبارز لبنانی از زندان فرانسه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت آمریکا در اقدامی مداخله‌جویانه آزادی مبارز لبنانی از زندان‌های فرانسه و انتقال او به لبنان را محکوم کرد و آن را تهدیدی برای امنیت دیپلمات‌های آمریکایی در خارج از کشور دانست.

«تمی بروس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در سخنانی با انتقاد شدید از اقدام دولت فرانسه در آزاد کردن «جورج ابراهیم عبدالله» مبارز لبنانی، از تهدیدآمیز بودن این تصمیم برای امنیت دیپلمات‌های آمریکایی در خارج از کشور سخن گفت.

وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق)، مخالفت دولت متبوعش را با آزادی این مبارز لبنانی اعلام کرد و مدعی شد: آزادی جورج ابراهیم عبدالله و بازگرداندن او به لبنان از سوی دولت فرانسه، تهدیدی جدی برای امنیت دیپلمات‌های آمریکایی محسوب می‌شود.

تمی بروس همچنین این اقدام را «بی‌عدالتی آشکار» دانست و مدعی شد: واشنگتن همچنان به تلاش خود برای تحقق عدالت در این پرونده ادامه خواهد داد.

جورج عبدالله، مبارز لبنانی که به اتهام دست داشتن در قتل چارلز رابرت ری، وابسته نظامی سفارت آمریکا و یاکوف بارسیمانتوف، دیپلمات صهیونیست، در دهه ۱۹۸۰ در پاریس به حبس ابد محکوم شده بود، پس از گذراندن بیش از ۴۰ سال حبس در فرانسه، وارد لبنان شد.

آزادی او در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر فرانسه در اوایل ماه جاری انجام شد. این دادگاه با آزادی عبدالله مشروط به خروج دائمی او از خاک فرانسه موافقت کرده بود.

