کتاب «شیعه در پاکستان» در عراق منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب جدیدی با عنوان «شیعه در پاکستان» به زبان عربی اخیراً در شهر مقدس کربلا، اثر سعید رشید زمیزم، محقق و نویسنده عراقی منتشر شده است.

زمیزم، نویسنده کتاب درباره این اثر گفت: این کتاب نمایانگر چهار سفر میدانی به پاکستان است که طی آن با سنت‌های شهرهای پاکستان و حضور شیعیان در آن کشور آشنا شدیم.

وی افزود: ما مصاحبه‌های متعددی با شخصیت‌های مذهبی و اجتماعی از همه فرقه‌های پاکستان انجام دادیم و این اطلاعات را در این صد و دهمین نسخه از آثار چاپی و دست‌نویس خود منتشر کردیم.

سعید رشید زمیزم، نویسنده این کتاب در سال ۱۹۵۱ در شهر مقدس کربلا متولد شد. تحصیلات خود را در آنجا به پایان رساند و سپس برای ادامه تحصیل به بغداد رفت. او بیش از ۷۰ کتاب منتشر کرده است که در بیروت، قم، بغداد و کربلا چاپ شده‌ است.

