متن این نامه به شرح زیر است:
ای رهبر بزرگ مسلمانان و آزادگان جهان، آیتالله سید علی حسینی خامنهای!
ای اسوه صداقت و اخلاص، ای مجاهد راه خدا، ای یاور مظلومان جهان، ای پدر شهدا و مجاهدان! از سوی ما سلامی خالصانه و ارادتی بیپایان بپذیرید.
از جانب پیروان شما در کشور اسلامی پاکستان، آنانکه زیر پرچمتان گرد آمدهاند، با صدای لبیک به فرامینتان لب میگشایند، برای سلامتیتان دعا میکنند، در برابر موفقیتهایتان سجده شکر میگذارند و در غم شهادت یارانتان، اشک میریزند، بر شما سلام باد.
سلام بر شما که در هر نقطهای از جهان که ظلمی روا شده، نه تنها صدایی رسا در حمایت از مظلومان بلند کردید، بلکه عملاً نیز با آنان همراه شدید؛ خواه مظلومان فلسطین، کشمیر، لبنان، سوریه، یمن، عراق یا هر نقطهای دیگر.
سلام بر شما که با بینش و تدبیر خود، همواره نقشههای شوم قدرتهای استکباری، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را باطل ساختهاید، در حالیکه بسیاری از رهبران جهان یا اسیر هیمنه این قدرتها شدهاند یا در ازای منافع خود سکوت کردهاند.
امروز، چهره آمریکا و اسرائیل به لطف مقاومت مظلومان، خون شهیدان و رهبری حکیمانه شما، برای هر انسان آزادهای روشن شده است. راهپیماییها و تظاهرات جهانی در حمایت از فلسطین گواه آن است که گفتمان این رژیمهای غاصب شکست خورده است.
در پاکستان نیز، مسلمانان شیعه و سنی با اتحاد کامل، در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان، یمن و ایران، از گلگت تا کراچی، تظاهرات گستردهای برپا کردهاند و با پیروی از رهبری حکیمانه شما، این مبارزه را تا نابودی کامل صهیونیسم ادامه خواهند داد.
ای رهبر محبوب ما!
با وجود از دست دادن یارانی گرانقدر، با شجاعت در برابر قدرتهای جهانی ایستادید و ما را به جرأت و استقامت آموختید.
ای امید مظلومان عالم!
ما ملت پاکستان با شما و شهدا پیمان میبندیم که همواره در کنار مظلومان بمانیم و در برابر نقشههای ناپاک رژیم صهیونیستی و همپیمانانش ایستادگی کنیم، حتی اگر در این راه قطرهقطره خونمان را نثار کنیم.
ای آنکه رهبریات، شاهدی زنده بر وعده الهی و نشانهای از قدرت اوست!
سپاهیان شما در فلسطین، لبنان، یمن و ایران جان خود را در راه خدا فدا کردند، گامهای خود را بر زمین استوار نهادند و چشم بر رنج مظلومان گشودند.
ما مردم پاکستان به این شهدا درود میفرستیم و متعهد میشویم که راهشان را ادامه دهیم. انشاءالله خداوند متعال به دست مجاهدان اسلام، پیروزی را برای مؤمنان مقدر و خواری را نصیب دشمنان اسلام گرداند.
سلام و رحمت الهی بر شما باد.
از سوی دانشجویان و ملت غیور جمهوری اسلامی پاکستان
