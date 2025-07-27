به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ نشست هم‌اندیشی و هم‌دلی میان علما و مردم اهل تشیع و تسنن با هدف تقویت همزیستی و تحکیم وحدت اسلامی در مرکز شهر قره‌باغ استان غزنی افغانستان برگزار شد.

سخنرانان این برنامه با تأکید بر ضرورت اتحاد مذاهب اسلامی، گفتند شیعه و سنی باید همانند دو بازوی امت اسلامی در کنار هم برای آبادانی و سربلندی افغانستان تلاش کنند.

در حاشیه این نشست، یک ایستگاه سوخت رسانی بنزین با هزینه ۸۰ هزار دلار از سوی یکی از تاجران محل افتتاح شد که به گفته برگزارکنندگان، در تأمین سوخت و بهبود خدمات محلی نقش مؤثر خواهد داشت.

