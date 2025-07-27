  1. صفحه اصلی
برگزاری نشست همدلی و هم‌اندیشی شیعه و سنی در استان غزنی افغانستان + ویدیو

۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۳
منبع: تمدن
علما و مردم اهل تشیع و تسنن در شهر قره‌باغ استان غزنی افغانستان گرد هم آمدند تا درباره همزیستی مسالمت‌آمیز و راه‌های تحکیم وحدت اسلامی گفت‌وگو کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ نشست هم‌اندیشی و هم‌دلی میان علما و مردم اهل تشیع و تسنن با هدف تقویت همزیستی و تحکیم وحدت اسلامی در مرکز شهر قره‌باغ استان غزنی افغانستان برگزار شد.

سخنرانان این برنامه با تأکید بر ضرورت اتحاد مذاهب اسلامی، گفتند شیعه و سنی باید همانند دو بازوی امت اسلامی در کنار هم برای آبادانی و سربلندی افغانستان تلاش کنند.

در حاشیه این نشست، یک ایستگاه سوخت رسانی بنزین با هزینه ۸۰ هزار دلار از سوی یکی از تاجران محل افتتاح شد که به گفته برگزارکنندگان، در تأمین سوخت و بهبود خدمات محلی نقش مؤثر خواهد داشت.

