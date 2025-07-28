پاپ، عمیقا نگران اوضاع غزه شد!

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر کاتولیکهای جهان در خصوص اوضاع اسفناک و قتلعام سیستماتیک رژیم صهیونیستی در این منطقه گفت: اوضاع به شدت وخیم انسانی در غزه را با نگرانی عمیقی دنبال میکنم. مردم غزه به دلیل گرسنگی در معرض خشونت و مرگ هستند.
رابرت پرووست ضمن درخواست آتشبس در غزه و آزادی اسرای صهیونیست، خواستار دسترسی بیقید و شرط مردم غزه به کمکهای انسانی شد.
این سخنان پاپ لئو چهاردهم در جریان نماز سنتی یکشنبه او از پنجره دفترش مشرف به میدان سنتپیتر ایراد شد که در آن او درباره وضعیت باریکه غزه صحبت کرد.
طبق آخرین آمار وزارت بهداشت غزه که روز یکشنبه منتشر شد، تعداد جانباختگان ناشی از قحطی و سوءتغذیه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۱۳۳ فلسطینی، از جمله ۸۷ کودک، رسیده است.
اوضاع فاجعهبار در غزه، در سایه سکوت مجامع بینالمللی و عدم اقدام نهادهای حقوق بشری و صرفا با اظهارات بیثمر و نمایش همدردی با رنج و درد زنان و کودکان این منطقه، هر روز تشدید میشود.
......................
پایان پیام
نظر شما