اوباما خواستار توقف قحطی در غزه شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ باراک اوباما امروز دوشنبه خواستار اقدامی فوری برای جلوگیری از قحطی قابل پیشگیری در غزه شد.

«باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت: «یک راه حل پایدار برای بحران غزه باید شامل بازگشت همه گروگان‌ها (زندانیان اسرائیلی) و توقف عملیات نظامی اسرائیل باشد، همچنین نیاز فوری به اقدام برای جلوگیری از فاجعه مرگ مردم بی‌گناه از گرسنگی قابل پیشگیری مورد تاکید است.»

وی در ادامه مطلب خود نوشت: «باید اجازه داده شود که کمک‌ها به مردم غزه برسد. هیچ توجیهی برای دور نگه داشتن غذا و آب از خانواده‌های غیرنظامی در غزه وجود ندارد.»

گفتنی است آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرده است که از هر پنج کودک در غزه یک نفر دچار سوءتغذیه است. در عین حال، آمار جان‌باختگان ناشی از گرسنگی همچنان در حال افزایش است و گزارش‌هایی درباره مرگ کودکان بیشتری بر اثر قحطی دریافت شده، به‌گونه‌ای که شمار کودکان قربانی قحطی از مرز ۱۰۰ نفر گذشته است.

.............................

پایان پیام/ 167