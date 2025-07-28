الحشد الشعبی: با هیچ شخصی که از اوامر سرپیچی کند مسامحه نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق تاکید کرد که این سازمان با هیچ شخصی که از اوامر سرپیچی یا برخلاف چارچوب‌های امنیتی معمول عمل کند، مسامحه نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این سازمان اشاره کرد که به وجود آمده است تا سپری برای میهن و در امتداد نهادهای امنیتی رسمی باشد.

الحشد الشعبی تاکید کرد که زیر سایه حکومت و رهبری مشروع آن عمل می کند و هرگونه اقدام فردی یا جمعی خارج از این چارچوب، نقض قانون به شمار می‌رود.

نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پیشتر طی یک نشست امنیتی اضطراری، بر لزوم محاکمه عاملان تعرض به یکی از ادارات وزارت کشاورزی در بغداد تاکید کرد.

وزارت کشور عراق با اشاره به بازداشت ۱۴ فرد مسلح در پی اقدام مسلحانه در بغداد، تاکید کرد که اجازه نخواهد داد هیچ کسی به نهادهای حکومت تعرض کند یا تهدیدی برای حاکمیت قانون باشد.

پیش از این نیز نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور تشکیل کمیته تحقیقاتی عالی در پی حادثه اخیر در یکی از ادارات وزارت کشاورزی در بغداد را صادر کرده بود.

