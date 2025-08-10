بغداد سفیر انگلیس را پس از اظهاراتش درباره حشد الشعبی احضار کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه عراق، «عرفان صدیق» سفیر انگلیس در بغداد را در اعتراض به اظهارات او درباره حضور حشد الشعبی در چارچوب ساختار امنیتی عراق، احضار کرد.

«محمد حسین بحرالعلوم» معاون وزیر امور خارجه عراق در امور دوجانبه، نگرانی عمیق دولت عراق را از این اظهارات ابراز داشت و تأکید کرد که این سخنان با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مغایرت دارد.

او بر ضرورت پایبندی نمایندگان دیپلماتیک به احترام قوانین کشور میزبان و خودداری از هرگونه مداخله در امور داخلی آن تأکید کرد. این موضع در بیانیه رسمی وزارت خارجه عراق آمده است.

دولت عراق همچنین سفیر انگلیس را ترغیب کرد تا از بیان چنین اظهاراتی یا انجام فعالیت‌های مشابه در آینده خودداری کند و برای تقویت روابط دوستانه میان دو کشور تلاش نماید.

وزارت خارجه عراق در پایان بیانیه‌اش بر اهمیت پایبندی به اصول احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی، همراه با تقویت ارتباطات سازنده دیپلماتیک، تأکید کرد.

شایان ذکر است که «عرفان صدیق» سفیر انگلیس در عراق در تاریخ ۸ آگوست جاری گفته بود که کشورش با حضور حشد الشعبی در چارچوب ساختار امنیتی عراق مخالفتی ندارد، اما در مورد برخی گروه‌هایی که خارج از چارچوب اقتدار دولت فعالیت می‌کنند، ملاحظاتی دارد و این را تهدیدی برای امنیت و ثبات عراق دانست.

