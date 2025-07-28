به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های خبری اسرائیلی گزارش دادند که کیفرخواستی علیه یک اسرائیلی با اصالت ایرانی به اتهام جاسوسی و انتقال اطلاعات حساس به ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه صادر شده است.

«یوسی میلمن» تحلیل‌گر اطلاعاتی اسرائیل در این خصوص گفت: این پرونده احتمالاً خطرناک‌ترین پرونده جاسوسی تاکنون است که یک یهودی به خاطر دشمن ایرانی به وطن خود خیانت کرده است!

وی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرد که فرد مظنون (که نام او ممنوع‌الانتشار است) از سال ۱۹۹۹ از ایران به اسرائیل مهاجرت کرده و طی جنگ‌های گذشته در غزه و اکنون با ایران، ارتباط بلندمدتی با عوامل اطلاعاتی ایرانی در ترکیه داشته است.

بر اساس کیفرخواست، مظنون با یک شهروند ایرانی که در ایران زندگی می‌کند، رابطه‌ای طولانی داشته است.

در سال ۲۰۲۴، او در ترکیه با شریک خود دیدار کرده و هویت یک ملوان ایرانی که در یک نفتکش ایرانی کار می‌کرده و گفته می‌شود اطلاعاتی را به نفع اسرائیل ارائه داده، برای عوامل اطلاعاتی ایران فاش کرده است.

افزون بر این، کیفرخواست اشاره دارد که وی اطلاعاتی درباره قصد اسرائیل برای حمله به ایران و مسیر پرواز پهپادها از اسرائیل به داخل خاک ایران در اختیار یک عامل ایرانی قرار داده است.

همچنین، وی به دستگاه اطلاعاتی ایران تأیید کرده که یکی از پایگاه‌های هوایی اسرائیل در جریان جنگ اخیر آسیب دیده است؛ علاوه بر سایر اطلاعات محرمانه‌ای که منتقل کرده است.

