شهادت فرمانده پایگاه مقاومت بسیج در زاهدان

۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۴
در پی اقدام تروریستی عناصر منافق به مسجد امام هادی(ع) در منطقه شیرآباد زاهدان، «جواد کریم‌کُشته»، فرمانده مقتدر و انقلابی بسیج، حین انجام مأموریت تأمین امنیت نمازگزاران به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: در پی اقدام تروریستی عناصر منافق به مسجد امام هادی(ع) در منطقه شیرآباد زاهدان، «جواد کریم‌کُشته»، فرمانده مقتدر و انقلابی بسیج، حین انجام مأموریت تأمین امنیت نمازگزاران به شهادت رسید.

این حمله در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۴، هنگام حضور این شهید والامقام در درب ورودی مسجد برای تأمین امنیت نمازگزاران صورت گرفت.

شهید جواد کریم‌کُشته که در حال انجام وظیفه و خدمت به مردم بود، به‌صورت ناجوانمردانه توسط عوامل مسلح و کوردل گروهک‌های معاند هدف قرار گرفت و به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

تمامی تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری عوامل این اقدام ناجوانمردانه در دستور کار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد و به فضل الهی، این جنایتکاران به‌زودی به سزای اعمال پلید خود خواهند رسید.

