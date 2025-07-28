شهادت فرمانده پایگاه مقاومت بسیج در زاهدان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: در پی اقدام تروریستی عناصر منافق به مسجد امام هادی(ع) در منطقه شیرآباد زاهدان، «جواد کریمکُشته»، فرمانده مقتدر و انقلابی بسیج، حین انجام مأموریت تأمین امنیت نمازگزاران به شهادت رسید.
این حمله در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۴، هنگام حضور این شهید والامقام در درب ورودی مسجد برای تأمین امنیت نمازگزاران صورت گرفت.
شهید جواد کریمکُشته که در حال انجام وظیفه و خدمت به مردم بود، بهصورت ناجوانمردانه توسط عوامل مسلح و کوردل گروهکهای معاند هدف قرار گرفت و به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
تمامی تلاشها برای شناسایی و دستگیری عوامل این اقدام ناجوانمردانه در دستور کار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد و به فضل الهی، این جنایتکاران بهزودی به سزای اعمال پلید خود خواهند رسید.
