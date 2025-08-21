به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، رییس پلیس راهور تهران بزرگ، روز پنجشنبه در تشریح زمان و محل اجرای طرح انتظامی–ترافیکی ویژه عزاداری ۲۸ صفر اعلام کرد: «این طرح روز جمعه با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام‌بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری، با حضور شهروندان اجرا می‌شود.»

وی درباره محدوده اجرای طرح نیز گفت: «مکان اجرای این طرح شامل همه معابر و تقاطع‌های پیرامونی مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، مسیرهای عزاداری منتهی به آن و همچنین تمام معابر داخلی و پیرامونی و محورهای منتهی به محدوده بهشت زهرا (س) خواهد بود.»

سردار موسوی‌پور همچنین مسیرهای حرکت دسته‌های عزاداران حسینی در پایتخت را به شرح زیر اعلام کرد:

مسیر شماره یک: درب شماره ۵۸ واقع در ضلع جنوبی خیابان فردوسی – تقاطع شهید بهشتی – خیابان شهید بهشتی به سمت غرب و درب ورودی جنوبی مصلای بزرگ امام خمینی (ره)

مسیر شماره دو: خیابان شهید مطهری – خیابان مفتح به سمت شمال و درب ورودی جنوبی مصلی؛ همچنین خیابان سهروردی – خیابان شهید بهشتی به سمت غرب و درب ورودی جنوبی

مسیر شماره سه: خیابان مطهری به سمت غرب – خیابان میرعماد به سمت شمال و درب ورودی جنوبی مصلی

مسیر شماره چهار: خیابان سهروردی – خیابان خرمشهر به سمت غرب – خیابان قنبرزاده – خیابان شهید بهشتی و نهایتاً درب ورودی جنوبی مصلی

اعمال محدودیت‌های مقطعی تردد رییس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطرنشان کرد: «به همین منظور محدودیت‌های مقطعی تردد، روز جمعه در معابر ذیل و در دو مرحله به اجرا گذاشته می‌شود.»

مرحله اول: شمال: بزرگراه شهید سلیمانی / جنوب: خیابان شهید بهشتی / غرب: خیابان پاکستان / شرق: خیابان قنبرزاده

مرحله دوم: شمال: بزرگراه شهید همت / جنوب: خیابان شهید مطهری / غرب: بزرگراه شهید مدرس / شرق: خیابان شهید بهشتی

اجرای ممنوعیت توقف در معابر پایتخت سردار موسوی‌پور با اشاره به ممنوعیت توقف در برخی معابر گفت: «ممنوعیت‌های توقف نیز از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز جمعه در معابر ذیل اجرا می‌شود:»

مسیر شمال به جنوب خیابان قنبرزاده، از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان شهید بهشتی

خیابان شهید بهشتی، از خیابان قنبرزاده تا خیابان پاکستان

خیابان میرعماد، از خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهید مطهری

خیابان مفتح، از خیابان شهید بهشتی تا خیابان مطهری

خیابان پاکستان، از خیابان شهید بهشتی تا بزرگراه شهید سلیمانی

جلوگیری از ورود موتورسواران در مسیر عزاداری رییس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: «از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر عزاداری جلوگیری می‌شود.»

او همچنین خطاب به راکبان موتورسیکلت گفت: «از موتورسیکلت‌سواران و سرنشینان این وسیله نقلیه انتظار می‌رود با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی، از انجام هرگونه حرکات مخاطره‌آمیز در مسیرهای منتهی به حرکت دستجات عزاداری جداً خودداری کنند، چراکه این تخلفات با برخورد جدی پلیس مواجه خواهد شد.»

در پایان، سردار موسوی‌پور به شهروندان تهرانی و شرکت‌کنندگان در مراسم عزاداری توصیه کرد: «برای حضور در مراسم، تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه اتوبوس و مترو استفاده کنند.»

