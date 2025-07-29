به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بازخوانی اندیشه‌ها، آثار و نوآوری‌های «علامه فرزانه» ویژه آیت الله محمد واعظ‌زاده خراسانی (ره) بهمن ماه ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار می شود.

محورهای همایش:

زیست‌نامه، حیات علمی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی، اندیشه‌ها، آثار و نوآوری‌های استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی در حوزه علوم قرآنی و تفسیری، اندیشه‌ها، آثار و نوآوری‌های حدیثی استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی، تقریب مذاهب و همگرایی اسلامی در منظومه فکری استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی، اندیشه‌ها، آثار و نوآوری‌های فقهی و اصولی استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی، اندیشه‌هاو آثار و نوآوری‌های تاریخی و اجتماعی استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی برگزار می شود.

مهلت ارسال چکیده: ۲۰ مرداد ۱۴۰۴

مهلت ارسال مقالات: ۳۰ آبان ۱۴۰۴

علاقه مندان برای آشنایی بیشتر با این همایش اینجا را کلیک کنند.

