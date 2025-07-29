راه اندازی برنامه پزشکی اربعین از سوی حشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حشد الشعبی اولین برنامه کاربردی (اپلیکیشن) عراقی برای خدمات پزشکی و درمانی را در آستانه زیارت اربعین راه‌اندازی کرد. معاونت پزشکی حشد الشعبی از راه‌اندازی برنامه کاربردی "نقاط پزشکی" به عنوان اولین برنامه عراقی تخصصی در زمینه خدمات پزشکی و درمانی جمعیت خبر داد.

این برنامه با هدف تسهیل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در جریان زیارت اربعین راه‌اندازی شده است. بر اساس بیانیه حشد الشعبی، این برنامه مختصات دقیق مراکز پزشکی را ارائه می‌دهد و از هوش مصنوعی برای ترجمه همزمان به چند زبان استفاده می‌کند.

معاونت پزشکی از رسانه‌ها خواست تا برای تبلیغ این اپلیکیشن اقدام کنند و تأکید کرد که این اپلیکیشن در "اپل استور" و "گوگل پلی" در دسترس است. این اقدام در چارچوب آمادگی‌های پزشکی زودهنگام برای زیارت اربعین انجام شده است.



