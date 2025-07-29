  1. صفحه اصلی
ویدیو | ️️روایتی زنانه از پیاده روی اربعین

۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۸
کد خبر: 1712782
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مستند «از خانه تا مشایه» (روایتی زنانه از پیاده روی اربعین) به تهیه‌کنندگی رفیع‌الدین اسماعیلی و نویسندگی و کارگردانی مصطفی گودرزی، تولید شد که تیزر این مستند منتشر گردید. در تولید مستند حسن فرج نژاد، دانیال بصیر، حجت الاسلام اسفندیار، فاطمه نعمتی، مرضیه مینایی پور، معصومه طباطبایی، بهاره فلاح، میلاد پورعسگری، میثم شهردمی، محسن عبدالهی، رضا لطفی، حسین مزینانی، مهدی غفاری و موسسه شناخت و انجمن سواد رسانه طلاب، رسانه اندیشه و آگاهی فکرت و کانون مدادالفضلا، کمک کردند.

