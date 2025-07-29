پزشکیان: پاسخ ما به تجاوز احتمالی مقتدرانه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور پیش از ظهر دوشنبه، ۶ مرداد، در آیین دریافت استوارنامه پی‌ئر کوشار، سفیر جدید فرانسه، ضمن آرزوی موفقیت برای وی در مسیر گسترش همکاری‌های فیمابین در بستر احترام و منافع متقابل اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در دوره دولت چهاردهم به دنبال وفاق در داخل و تعامل با جهان است، اما کشورهای غربی با تبلیغات دروغ و متهم کردن ایران به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای در این مسیر اخلال ایجاد می‌کنند.

رئیس جمهور افزود: ما در چارچوب مقررات بین‌المللی خواهان حقوق خود هستیم و به الزامات این چارچوب نیز پایبند بوده و همانگونه که در گذشته پذیرای شدیدترین نظام نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای بوده‌ایم، اکنون نیز آماده تعامل در این زمینه هستیم، اما این به معنای چشم‌پوشی از حق ملت ایران نیست؛ ما آماده گفت‌وگو هستیم و طالب جنگ نیستیم، اما پاسخ ما به تکرار احتمالی تجاوز نیز مقتدرانه خواهد بود.

پزشکیان با اشاره به جنایات بی‌سابقه و وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و انتقاد شدید نسبت به انفعال و سکوت کشورهای اروپایی و فرانسه نسبت به این موضوع تصریح کرد: چه بهانه و دلیلی کشته شدن کودکان، زنان و حتی مردان از گرسنگی را در اثر محاصره جنایتکارانه یک ملت توجیه می‌کند! آیا کودکانی که تازه به دنبال آمده‌اند، تروریست هستند که یا با بمباران یا به دلیل گرسنگی ناشی از محاصره غزه کشته می‌شوند! امیدوارم کشورهایی مثل فرانسه نقش مؤثرتری در جلوگیری از تداوم جنایات رژیم صهیونیستی ایفا کنند.

سفیر جدید فرانسه نیز در این مراسم ضمن تسلیت کشته شدن تعدادی از هموطنانمان در حادثه تروریستی روز گذشته زاهدان، گفت: فرانسه متعهد به حفظ مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی و تلاش برای تقویت اعتماد است. در همین راستا ما حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز سفارت خود در تهران را تعطیل نکردیم.

پی‌ئر کوشار با اشاره به ظرفیت‌ها و عرصه‌های متنوع موجود میان دو کشور برای همکاری، علاقمندی کشورش برای گسترش تعاملات را ابراز و خاطرنشان کرد: فرانسه باور دارد که تنها راه رفع اختلافات در مسئله هسته‌ای نیز گفت‌وگوست؛ باور داریم که باید به دیپلماسی زمان داد.

..............................

پایان پیام/