پزشکیان: برادری بین کشورهای اسلامی، فراتر از مناسبات سیاسی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان که در پاکستان به سر می‌برد، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برادری بین کشورهای اسلامی، فراتر از مناسبات سیاسی است. ما کشورهای همسایه، فرهنگ در هم تنیده‌ای داریم. نمونه بارز آن، اندیشه‌ها و اشعار حکیم علامه اقبال لاهوری است.

در بدو ورود به پاکستان در آرامگاه وی حاضر شدم تا ضمن قرائت فاتحه، توسعه این تعاملات، مورد تاکید ویژه قرار گیرد.

رئیس جمهور کشورمان پیش از ظهر دیروز (شنبه) جهت انجام سفری دو روزه ایران را به مقصد پاکستان ترک کرد.

