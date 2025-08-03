  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

پزشکیان: برادری بین کشورهای اسلامی، فراتر از مناسبات سیاسی است

۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۵
کد خبر: 1714201
پزشکیان: برادری بین کشورهای اسلامی، فراتر از مناسبات سیاسی است

رئیس جمهور کشورمان برادری بین کشورهای اسلامی را فراتر از مناسبات سیاسی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان که در پاکستان به سر می‌برد، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برادری بین کشورهای اسلامی، فراتر از مناسبات سیاسی است. ما کشورهای همسایه، فرهنگ در هم تنیده‌ای داریم. نمونه بارز آن، اندیشه‌ها و اشعار حکیم علامه اقبال لاهوری است.

در بدو ورود به پاکستان در آرامگاه وی حاضر شدم تا ضمن قرائت فاتحه، توسعه این تعاملات، مورد تاکید ویژه قرار گیرد.

رئیس جمهور کشورمان پیش از ظهر دیروز (شنبه) جهت انجام سفری دو روزه ایران را به مقصد پاکستان ترک کرد.

............................

پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha