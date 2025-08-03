آیا شیعه بودن تضمینی برای بخشش گناهان است؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: مضمون درستی نیست که ما بگوییم چون شیعه و محب هستیم، اگر گناه هم کردیم، خدای متعال ما را مجازات نمیکند؛ نه، اینطور نیست: «من اطاع اللَّه فهو لنا ولی»؛ ولیِ آنها باید خدا را اطاعت کند؛ چون خود این بزرگواران(اهل بیت ) با اطاعت خدا به این مقام و رتبه رسیدند. امتحان اینها، قبل از وجود و آمدنشان به این دنیا صورت گرفته است: «امتحنک اللَّه قبل ان یخلقک فوجدک لمن امتحنک صابرة». دستگاه خدا بیحساب و کتاب نیست.
در روایتی پیغمبر اکرم به فاطمهی زهرا سلاماللَّهعلیها با این مقام و رتبه فرمود: «یا فاطمه انّنی لن اغنی عنک من اللَّه شیئا»؛ یعنی پیش خدا، نسبتِ با من و ارتباطِ با من به درد تو نمیخورد. مگر در میان فرزندان پیغمبر و ائمّه کسانی نبودند که با خدا رابطهای نداشتند و نتوانستند از آن گوهر نورانی و ارزش معنوی برخوردار شوند؟ آنچه اولیای دین را بر قلّه شرافت بشری قرار داده، از خود شخص شخیص نبیّاکرم و امیرالمؤمنین و بقیه این خاندان پاک گرفته - که اینها در عالم وجود نمونههای بیمانندند و شبیه اینها دیگر نیست - تا دیگران، اطاعت و عبودیّت و بندگی آنها برای خداست.
کسانی که معتقدند، گناهان شیعیان، بخشیده میشوند، چه استدلالی میکنند و پاسخ استدلالشان، چیست؟
معمولاُ این دسته چنین استدلال میکنند:
1 ـ اگر بنا باشد که گناهان ما و دیگران یکجور مورد محاسبه قرار گیرد پس فرق بین شیعه و غیر شیعه چیست؟
2 ـ روایت معروفی است: «حُبُّ عَلیِّ بْنِ اَبی طالبٍ حَسَنَةٌ لا تَضُرُّ مَعَها سَیِّئَةٌ»(بحار9/401) یعنی محبت علی حسنهای است که هیچ گناهی با وجود آن به آدمی لطمه نمیزند.
در پاسخ استدلال اول باید گفت فرق بین شیعه و غیر شیعه وقتی آشکار میگردد که شیعه به برنامهای که رهبرانش به او دادهاند عمل بکند و غیر شیعه هم به برنامة دینی خودش عمل کند، آنوقت تقدم شیعه بر غیر شیعه، هم در دنیا و هم در آخرت روشن میگردد. فرق را در جانب مثبت باید جستجو کرد نه در جانب منفی. نباید گفت اگر شیعه و غیر شیعه برنامه های مذهبی خود را زیر پا بگذارند، باید تفاوت داشته باشند و اگر تفاوتی نباشد، پس چه فرقی میان شیعه و غیر شیعه هست؟
این درست مثل آن است که دو بیمار به طبیب مراجعه کنند، یکی به طبیب حاذق مراجعه کند و دومی به طبیب غیر حاذق، ولی وقتیکه نسخه را از طبیب دریافت داشتند هیچکدام عمل نکنند؛ آنگاه بیمار اول گلایه کند که فرق بین من و بیماری که به طبیب غیر حاذق مراجعه کرده چیست؟ چرا باید من مریض بمانم همانطوری که او مریض مانده است درحالیکه من به طبیب حاذق مراجعه کرده ام و او به طبیب غیر حاذق.
