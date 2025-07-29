رژیم صهیونیستی «حمدان بلال» کارگردان فلسطینی برنده اسکار را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ براساس گزارش سایت عبری «واینت»، نیروهای امنیتی اسرائیل پس از دریافت گزارش درباره پرتاب سنگ به سوی خودروهای شهرک‌نشینان در نزدیکی روستای سوسیا، وارد عمل شدند و حمدان بلال را بازداشت کردند. این کارگردان فلسطینی متهم به «تخریب عمدی اموال و برهم زدن نظم عمومی» است و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.

در جریان این درگیری، سه فلسطینی دیگر نیز به ظن مشارکت در پرتاب سنگ بازداشت شدند و یک شهرک‌نشین نیز به خاطر درگیری‌های خشونت‌آمیز موقتاً بازداشت شد.

لازم به ذکر است که بلال پیش‌تر در ۴ فروردین ۱۴۰۴ (۲۴ مارس ۲۰۲۵) در خانه‌اش در سوسیا مورد حمله و ضرب‌وشتم شدید گروهی از شهرک‌نشینان قرار گرفت و در حین اعزام به بیمارستان، توسط نظامیان اسرائیلی بازداشت شده و پس از یک شب آزاد شد. او همچنان مراحل درمانی خود را در الخلیل پی می‌برد.

این بازداشت در حالی صورت می‌گیرد که تنها یک روز پیش، «عودة محمد الهذالین»، معلم ۳۱ ساله و یکی از عوامل تولید مستند «No Other Land»، توسط یک شهرک‌نشین در منطقه «ام‌الخیر» در جنوب الخلیل با شلیک مستقیم به شهادت رسید. الهذالین که در مدرسه‌ای محلی تدریس می‌کرد، پدر سه فرزند بود و فیلمبرداری بخش‌هایی از این مستند را بر عهده داشت. شهادت او واکنش‌های گسترده‌ای در میان سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

مستند «No Other Land» (هیچ سرزمین دیگری نیست) که تولید مشترک فلسطین و نروژ است، زندگی خانواده‌ای فلسطینی را روایت می‌کند که از خانه‌شان در مسافر یطا به‌دست رژیم اسرائیل رانده شده‌اند. این اثر در اسکار ۲۰۲۵ به‌عنوان بهترین مستند بلند شناخته شد و نمادی از مقاومت فرهنگی فلسطینیان در برابر اشغالگری محسوب می‌شود.

