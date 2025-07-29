آغاز صدور برگ تردد برای مهاجرین افغانستانی دارای کارت اقامت موقت در ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ در پی صدور بخشنامهای تازه از سوی نهادهای مسئول در امور مهاجرین، کلیه اتباع افغانستانی مقیم ایران که دارای کارتهای موقت اقامتی هستند، اکنون میتوانند برای دریافت برگ تردد رسمی اقدام کنند.
هدف از صدور این برگ تردد، ساماندهی و تسهیل در رفتوآمد قانونی مهاجرین در سطح استانها، مراجعه به ادارات دولتی، مراکز درمانی و سایر مراکز خدماتی اعلام شده است. برگ تردد به عنوان مدرک مکمل کارت اقامت موقت، امکان جابهجایی قانونی و شفاف را برای مهاجرین فراهم میسازد.
طبق اعلام منابع مطلع، این روند از طریق دفاتر کفالت سراسر کشور قابل پیگیری است و مهاجرین میتوانند با ارائه مدارک اقامتی معتبر، مراحل دریافت برگ تردد را طی نمایند. این اقدام بخشی از تلاش دولت جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت بهتر تردد مهاجرین و ارائه خدمات منسجمتر به آنان عنوان شده است.
