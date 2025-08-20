تسهیل در تمدید کارت آمایش اتباع افغانستان در ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق توافقنامه اخیر میان سفارت افغانستان در تهران و مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، متقاضیان تمدید کارت آمایش از این پس بدون نیاز به ارائه مدرک «تثبیت هویت» از سفارت افغانستان میتوانند کارتهای خود را تمدید کنند.
گزارشها نشان میدهد که برخی دفاتر کفالت هنوز درخواست ارائه این مدرک را از مراجعان دارند، اما به گفته منابع رسمی، این موضوع بهزودی با صدور ابلاغیه رسمی برطرف خواهد شد.
این تصمیم با هدف تسهیل روند اقامت و کاهش مشکلات اداری مهاجران افغانستانی در ایران اتخاذ شده است.
پیشتر، وزارت کشور ایران از آغاز بهروزرسانی اطلاعات و اجرای طرح آمایش پناهندگان و صدور کارتهای جدید برای اتباع خارجی خبر داده بود.
در همین راستا، مرکز امور اتباع اعلام کرده بود که کلیه پناهندگان دارای مدارک قانونی آمایش ۱۸ و هویت ۱۷ باید از تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۴ و به مدت دو ماه به دفاتر مربوط مراجعه و نسبت به تمدید کارتهای خود اقدام کنند.
...
پایان پیام/
نظر شما