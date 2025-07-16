  1. صفحه اصلی
توزیع سیم‌کارت رایگان میان مهاجران بازگشتی از ایران در استان هرات افغانستان

۲۵ تیر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۰
کد خبر: 1708601
هم‌زمان با موج بازگشت مهاجران از ایران، مسئولان مخابرات استان هرات افغانستان اعلام کردند که به‌منظور تسهیل ارتباط مهاجرین با خانواده‌هایشان، سیم‌کارت‌های رایگان همراه با بسته‌های تماس، پیامک و اینترنت در مرز اسلام‌قلعه توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حافظ خیرالله خیرخواه، رئیس مخابرات استان هرات افغانستان، اعلام کرد که به‌منظور تسهیل ارتباط مهاجرین بازگشتی با خانواده‌ها و فراهم‌سازی دسترسی به خدمات دیجیتال، توزیع سیم‌کارت‌های رایگان آغاز شده است.

این سیم‌کارت‌ها پس از ثبت بایومتریک تحویل داده می‌شوند و بلافاصله قابل استفاده هستند.

مولوی باز محمد سروری، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در استان هرات افغانستان نیز گفت: شرکت‌های مخابراتی علاوه بر توزیع سیم‌کارت، در زمینه انتقال مهاجرین به مراکز اقامتی و توزیع بسته‌های غذایی همکاری دارند.

شرکت‌های مخابراتی اعلام کردند که این سیم‌کارت‌ها به همراه بسته‌های رایگان تماس، پیامک و اینترنت ارائه می‌شوند تا نیازهای اولیه ارتباطی مهاجران تأمین شود.

مهاجران بازگشتی این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و می‌گویند امکان تماس فوری با خانواده‌ها برایشان ارزشمند است.

...

پایان پیام/

