به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حافظ خیرالله خیرخواه، رئیس مخابرات استان هرات افغانستان، اعلام کرد که به‌منظور تسهیل ارتباط مهاجرین بازگشتی با خانواده‌ها و فراهم‌سازی دسترسی به خدمات دیجیتال، توزیع سیم‌کارت‌های رایگان آغاز شده است.

این سیم‌کارت‌ها پس از ثبت بایومتریک تحویل داده می‌شوند و بلافاصله قابل استفاده هستند.

مولوی باز محمد سروری، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در استان هرات افغانستان نیز گفت: شرکت‌های مخابراتی علاوه بر توزیع سیم‌کارت، در زمینه انتقال مهاجرین به مراکز اقامتی و توزیع بسته‌های غذایی همکاری دارند.

شرکت‌های مخابراتی اعلام کردند که این سیم‌کارت‌ها به همراه بسته‌های رایگان تماس، پیامک و اینترنت ارائه می‌شوند تا نیازهای اولیه ارتباطی مهاجران تأمین شود.

مهاجران بازگشتی این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و می‌گویند امکان تماس فوری با خانواده‌ها برایشان ارزشمند است.

