»محمد رستملو« از فعالان و خبرنگاران متعهد استان قم، دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد رستملو از خبرنگاران و فعالان رسانه استان قم پس از تحمل یک دوره بیماری، عصر امروز سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ در یکی از بیمارستان‌های تهران به دیار باقی شتافت.

تحصیل در حوزه علمیه قم و حدود ۲۰ سال سابقه فعالیت رسانه‌ای و همکاری با بخش رسانه‌ای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، خبرگزاری حوزه و پایگاه خبری جامعه المصطفی العالمیه و برخی مراکز و موسسات حوزوی، تولید گزارش‌های خبری و انجام مصاحبه‌های اثرگذار در کارنامه حرفه‌ای مرحوم رستملو دیده می‌شود.

پیکر مرحوم محمد رستملو به شهرستان خوی استان آذربایجان غربی منتقل و فردا چهارشنبه در زادگاهش روستای رهال به خاک سپرده خواهد شد.

خبرگزاری ابنا درگذشت این خبرنگار فعال، حرفه‌ای و اخلاق‌مدار را به جامعه رسانه‌ای استان قم، همکاران، خانواده و بازماندگان آن مرحوم، به‌ویژه برادر آن مرحوم آقای محمدعلی رستملو تسلیت می‌گوید.

روحش شاد و یادش گرامی

......................

پایان پیام