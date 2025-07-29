»محمد رستملو« از فعالان و خبرنگاران متعهد استان قم، دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد رستملو از خبرنگاران و فعالان رسانه استان قم پس از تحمل یک دوره بیماری، عصر امروز سهشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ در یکی از بیمارستانهای تهران به دیار باقی شتافت.
تحصیل در حوزه علمیه قم و حدود ۲۰ سال سابقه فعالیت رسانهای و همکاری با بخش رسانهای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، خبرگزاری حوزه و پایگاه خبری جامعه المصطفی العالمیه و برخی مراکز و موسسات حوزوی، تولید گزارشهای خبری و انجام مصاحبههای اثرگذار در کارنامه حرفهای مرحوم رستملو دیده میشود.
پیکر مرحوم محمد رستملو به شهرستان خوی استان آذربایجان غربی منتقل و فردا چهارشنبه در زادگاهش روستای رهال به خاک سپرده خواهد شد.
خبرگزاری ابنا درگذشت این خبرنگار فعال، حرفهای و اخلاقمدار را به جامعه رسانهای استان قم، همکاران، خانواده و بازماندگان آن مرحوم، بهویژه برادر آن مرحوم آقای محمدعلی رستملو تسلیت میگوید.
روحش شاد و یادش گرامی
