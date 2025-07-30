به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «علیرضا اعرافی» مدیر حوزه‌های علمیه کشور در پیامی، درگذشت «محمد رستملو» خبرنگار قمی را به بازماندگان و خانواده محترم وی تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

فقدان خبرنگار پرتلاش و خدوم جناب مستطاب آقای محمد رستملو (طاب ثراه) پس از یک دوره تحمل بیماری موجب تاثر خاطر گردید.

درگذشت آن عزیز سفر کرده را به خانواده محترم، دوستان و آشنایان به ویژه جامعه شریف خبرنگاران استان قم و بالاخص همکاران ارجمندش در خبرگزاری حوزه‌های علمیه تسلیت عرض نموده و از خداوند غفور ودود برای ایشان علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، آرامش قلبی توام با اجر فراوان و پایدار خواهانم.

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه‌های علمیه

شایان ذکر است که

محمد رستملو از خبرنگاران و فعالان رسانه استان قم پس از تحمل یک دوره بیماری، عصر دیروز سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ در یکی از بیمارستان‌های تهران به دیار باقی شتافت. تحصیل در حوزه علمیه قم و حدود ۲۰ سال سابقه فعالیت رسانه‌ای و همکاری با بخش رسانه‌ای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، خبرگزاری حوزه و پایگاه خبری جامعه المصطفی العالمیه و برخی مراکز و موسسات حوزوی، تولید گزارش‌های خبری و انجام مصاحبه‌های اثرگذار در کارنامه حرفه‌ای مرحوم رستملو دیده می‌شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸