امضای نمادین «پیمان برادری ایران و افغانستان» در مراسم چهلم شهدای اقتدار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با برگزاری مراسم چهلم شهدای اقتدار جمهوری اسلامی ایران، در نمایندگی سیاسی ایران در جلال‌آباد افغانستان، پیام اتحاد، همدلی و حمایت متقابل میان دو ملت ایران و افغانستان برجسته شد.

این مراسم با حضور بهرام جمالی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال‌آباد، معاون استاندار ننگرهار افغانستان و شماری از رؤسای ادارات محلی این استان، برگزار شد.

آقای جمالی در سخنان خود با اشاره به حملات اخیر امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت: «در جریان تجاوزات اخیر، شماری از نخبگان نظامی و غیرنظامی ما به شهادت رسیدند؛ همچنین شماری از زنان و کودکان ملکی جان باخته یا مجروح شدند و زیرساخت‌های عام‌المنفعه نیز مورد هدف قرار گرفت.»

وی تأکید کرد: «پاسخ مقتدرانه ایران در دفاع مقدس دوازده‌روزه، نه‌تنها پاسخی ملی، بلکه صدای مظلومیت امت اسلامی بود. بسیاری از کشورهای مسلمان، از جمله افغانستان، به‌روشنی از موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم متجاوز حمایت کردند.»

در پایان این مراسم، با قرائت بیانیه‌ای نمادین، دو ملت ایران و افغانستان «پیمان دوستی و برادری» را به‌عنوان تجلی وحدت اسلامی و مبارزه مشترک با تجاوز و استکبار جهانی، مورد تأکید قرار دادند.

این مراسم در فضای معنوی همراه با قرائت قرآن، نثار فاتحه برای شهدا و سخنرانی‌های وحدت‌آفرین برگزار شد.

