بیانیه انجمن دوستی ایران و افغانستان: روند بازگشت مهاجران باید انسانی و تدریجی و آبرومندانه باشد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن دوستی ایران و افغانستان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به روند بازگشت مهاجرین افغانستانی از ایران ابراز نگرانی کرده و ۹ توصیه‌ راهبردی و اجرایی را برای بهبود این روند ارائه داد.

در این بیانیه با اشاره به پیشینه‌ مشترک دو ملت ایران و افغانستان در عرصه‌های فرهنگی، دینی و تاریخی، از خدمات جمهوری اسلامی ایران در پذیرش و حمایت از مهاجرین افغانستانی طی دهه‌های گذشته قدردانی شده است؛ اما نسبت به نحوه فعلی اخراج مهاجران، به‌ویژه در هفته‌های اخیر، ابراز تأسف گردیده است.

انجمن دوستی ایران و افغانستان تصریح کرد: تصاویر و روایت‌هایی که در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده، نگران‌کننده بوده و با کرامت انسانی، اصول اسلامی و توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر نگاه پدرانه به ملت افغانستان، سازگار نیست.

در این بیانیه، توقف روند شتاب‌زده اخراج، رعایت کرامت انسانی مهاجران، تفکیک میان مهاجران قانون‌مدار و افراد معدود مخرب، اجتناب از برچسب‌زنی ناعادلانه، و طراحی بازگشت تدریجی و آبرومندانه مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین انجمن دوستی ایران و افغانستان بر لزوم گفت‌وگوی صادقانه با افکار عمومی و بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی و رسانه‌ها برای ترویج تصویر واقعی از روابط دو ملت تأکید کرد.

در پایان بیانیه آمده است که آینده روابط ایران و افغانستان باید بر مبنای همدلی، احترام متقابل و شکوفایی مشترک رقم بخورد و تحقق این امر نیازمند تدبیر و هم‌افزایی همه‌جانبه است.

