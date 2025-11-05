به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامی‌داشت جان‌باختگان زلزله اخیر در شرق افغانستان روز گذشته، سه‌شنبه (۱۳ آبان‌ماه) از سوی بنیاد دیپلماسی قرآنی در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ایمانی‌پور، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این مراسم گفت: «روابط ایران و افغانستان فراتر از همسایگی است؛ ما از یک دین، فرهنگ و زبان مشترک برخورداریم و در غم و شادی در کنار یکدیگریم.»

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تفرقه‌افکنی افزود: «ایران‌هراسی و افغانستان‌هراسی دو روی یک سکه‌اند که هدف آن شکستن پیوند امت اسلامی است.»

حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر نقش قرآن در ایجاد وحدت گفت: «ملت افغانستان با پایداری و ایمان خود، افتخار جهان اسلام‌اند و حضور مهاجران در ایران نماد همبستگی اسلامی است.»

در پایان، استاد حامد شاکرنژاد، قاری بین‌المللی و رییس بنیاد دیپلماسی قرآنی، ضمن قرائت آیاتی از قرآن کریم، بر ضرورت استمرار حمایت و همدردی با مردم زلزله‌زده افغانستان تأکید کرد.

.................

پایان پیام/