به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین جشی، از نمایندگان ائتلاف «وفاداری به مقاومت»، در جلسه علنی مجلس لبنان ‌اعلام کرد که «نمی‌توان سلاح مقاومت را با زور از آن گرفت یا حتی در رؤیا دید»، و این امر را بی‌معنی خواند. وی با اشاره به ضرورت حفظ توان دفاعی جبهه مقاومت در برابر تجاوزات مکرر اسرائیل، از تمام جریانات سیاسی خواست تا «در ادبیات و لحن خود درباره این موضوع تجدیدنظر کنند» و به جای تشدید تنش‌ها به تقویت ساختارهای دولت و نهادهای رسمی برای حمایت از مقاومت بپردازند.

این نماینده پارلمان افزود که «تا زمانی که دولت لبنان توانایی و اقتدار لازم برای تأمین امنیت داخلی و بازدارندگی واقعی در برابر تهدیدات را پیدا نکند، جبهه مقاومت چاره‌ای جز مسلح ماندن ندارد»، و تصریح کرد که تنها در صورت «استقرار دولتی قدرتمند و برخورداری آن از اختیار کامل برای حفظ ثبات کشور»، می‌توان موضوع تسلیح ستیزه‌جویان غیردولتی را مورد بازنگری قرارداد.

جشی در پایان با تأکید بر حمایت قاطع از محور مقاومت و تجلیل از مقاومت جانفشانی که در برابر جنایات رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند، خواستار وحدت ملی و تقویت زیرساخت‌های کشور شد تا لبنان بتواند هم‌پای کشورهای منطقه در مقابله با تجاوزات صهیونیستی قدم بردارد و امنیت و عزت مردمش را تضمین کند.

