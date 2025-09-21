به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، گفت که تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی از جمله جنایتی که دشمن با هدف قرار دادن یک خودروی غیرنظامی در مقابل ورودی بیمارستان دولتی تبنین مرتکب شد، به منزله تجاوزی آشکار است؛ در حالی که دولت لبنان هیچ اقدام عملی انجام نداده است.

عزالدین تصریح کرد: ما آماده‌ایم تا با تمام معنای کلمه وارد نبرد انتخابات پارلمانی شویم.

وی ادامه داد که حامیان مردمی که مقاومت را در سخت‌ترین شرایط در آغوش گرفتند، همچنان به حمایت خود از این مقاومت ادامه خواهند داد و این حمایت را در صندوق‌های رأی با انتخاب گزینه مقاومت نشان خواهند داد.

عزالدین از دولت لبنان خواست تا مسئولیت خود را بر عهده بگیرد و به مردم این کشور نشان دهد که در صورت عدم توانایی در انجام اقدامات نظامی برای دفع تجاوز، صدای خود را بلند می‌کند و آنچه را که لازم است در سطح روابط بین‌المللی و منطقه‌ای و در سطح سیاسی و غیره انجام دهد که می‌تواند شامل ارائه شکایت به شورای امنیت و احضار سفرای پنج کشور برای مسئول دانستن آنها در قبال تجاوزات جاری باشد.

این عضو ارشد حزب الله همچنین به مجموعه‌ای از تحولات در لبنان و منطقه اشاره کرد و گفت: تصمیمی که دولت لبنان در جلسات پنجم و هفتم اوت گذشته صادر کرد، یک خواسته داخلی نیست، بلکه یک مطالبه خارجی و اسرائیلی است.

وی با اشاره به اینکه «سلاح مقاومت مانعی در برابر اسرائیل برای رسیدن به اهدافش در اشغال لبنان است»، ابراز داشت که سلاح مقاومت از آنچه که خلع سلاح شبه‌نظامیان نامیده شد و در توافق طایف که بین سلاح شبه‌نظامیان و سلاح مقاومت تمایز قائل شد، مستثنی است. همچنین اولین بیانیه وزارتی پس از امضای سند وفاداری ملی بر حق لبنانی‌ها و حمایت از مقاومت در آزادسازی سرزمینشان از اشغال اسرائیل تاکید کرد، علاوه بر اینکه سخنرانی جوزف عون رئیس جمهور لبنان و نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان نیز بر آن صحه می‌گذارد.

..............................

پایان پیام/