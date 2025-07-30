حضور علمای شیعه هرات در مراسم تودیع و معارفه رئیس حج و اوقاف استان هرات افغانستان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره حج و اوقاف استان هرات افغانستان، جمعی از علمای شناخته‌شده شیعه این استان با حضور در این اداره، از تلاش‌های خالصانه و تعامل شایسته مولوی سیف‌الدین عزیزی تقدیر و تشکر نمودند.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری، مدیر مدرسه علمیه حجتیه، از نقش فعال و مؤثر مولوی عزیزی در تقویت روحیه اخوت، همدلی و انسجام میان اقوام و مذاهب هرات سخن گفت.

همچنین حجت‌الاسلام حاج آقای عباسی، معاون شورای علمای شیعه هرات، ضمن تمجید از اخلاق نیکو و نگاه تقریبی ایشان، وی را الگویی از مدیریت اسلامی و تعاملی معرفی کرد و برای ایشان آرزوی توفیق بیشتر نمود.

علمای حاضر در ادامه، ضمن تبریک به رئیس جدید اداره حج و اوقاف، خواستار تداوم مسیر وحدت و توسعه همکاری میان اداره حج و نهادهای دینی و مذهبی شدند.

