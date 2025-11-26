رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان با رئیس اداره امور سرپرست حکومت افغانستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در دیدار با رئیس اداره امور حکومت سرپرست افغانستان، ضمن تحلیل شرایط موجود، بر لزوم توجه ویژه به جامعه شیعه و هزاره تأکید کرد.



استاد اخلاقی خواستار آن شد که در مناطق با اکثریت جمعیت شیعه افغانستان، مسئولان محلی و امنیتی از خود این جامعه منصوب گردند و نیروهای تحصیل‌کرده شیعه در ساختار دولت جذب شوند.



وی همچنین مشکلات مردم شهرک نوآباد استان غزنی کشور افغانستان را مطرح ساخت و درخواست نمود تا با برنامه‌ریزی ادارات مربوطه، ساکنان این شهرک که با سرمایه شخصی خانه‌سازی کرده‌اند، متضرر نگردند.



در پاسخ، رئیس اداره امور حکومت سرپرست افغانستان از ملاقات ابراز خرسندی کرده و متعهد شد که خواسته‌های مطرح شده را پیگیری کرده و به‌طور مشخص، وضعیت ساکنان شهرک نوآباد استان غزنی کشور افغانستان را با مقامات مرتبط بررسی خواهد نمود تا از تضرر آنان جلوگیری شود.

