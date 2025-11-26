  1. صفحه اصلی
رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان با رئیس اداره امور سرپرست حکومت افغانستان دیدار کرد

۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۶
کد مطلب: 1754513
استاد اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان کشور افغانستان، روز گذشته با الحاج مولوی انورالحق انور، رئیس اداره امور حکومت سرپرست افغانستان، دیدار کرده و ضمن تأکید بر دستاوردهای امنیتی و اقتصادی اخیر، خواستار توجه جدی به مطالبات جامعه شیعه، به‌ویژه جذب نیروهای تحصیل‌کرده در سطوح بالای دولت افغانستان و رفع مشکلات مردم شهرک نوآباد استان غزنی کشور افغانستان شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در دیدار با رئیس اداره امور حکومت سرپرست افغانستان، ضمن تحلیل شرایط موجود، بر لزوم توجه ویژه به جامعه شیعه و هزاره تأکید کرد.

 استاد اخلاقی خواستار آن شد که در مناطق با اکثریت جمعیت شیعه افغانستان، مسئولان محلی و امنیتی از خود این جامعه منصوب گردند و نیروهای تحصیل‌کرده شیعه در ساختار دولت جذب شوند.

وی همچنین مشکلات مردم شهرک نوآباد استان غزنی کشور افغانستان را مطرح ساخت و درخواست نمود تا با برنامه‌ریزی ادارات مربوطه، ساکنان این شهرک که با سرمایه شخصی خانه‌سازی کرده‌اند، متضرر نگردند.

در پاسخ، رئیس اداره امور حکومت سرپرست افغانستان از ملاقات ابراز خرسندی کرده و متعهد شد که خواسته‌های مطرح شده را پیگیری کرده و به‌طور مشخص، وضعیت ساکنان شهرک نوآباد استان غزنی کشور افغانستان را با مقامات مرتبط بررسی خواهد نمود تا از تضرر آنان جلوگیری شود.

