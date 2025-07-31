به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهر حلب در شمال سوریه شاهد روند فزاینده قتلهای تلافیجویانه است که افراد متهم به همکاری با رژیم سابق را هدف قرار میدهد.
به گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه، طی ۴۸ ساعت اخیر سه مورد عملیات قتل تلافیجویانه به دست افراد مسلح ناشناس در حلب ثبت شده است. گمان میرود دستکم برخی از این افراد وابسته به تشکیلات امنیتی هستند ولی عاملان حملات در اکثر موارد ناشناس ماندهاند.
قتلهای تلافی جویانه از ابتدای امسال به شکل قابل ملاحظهای افزایش یافته است به طوری که شمار این گونه قتلها در شهر حلب به ۶۴ مورد رسیده است و قربانیان همگی مرد بودهاند. سه مورد قتل نیز به علت وابستگیهای طایفهای بوده است.
در سه مورد اخیر قتل در حلب، افراد مسلح ناشناس در محله الکلاسه به سوی جوانی که متهم به همکاری با رژیم سابق بود تیراندازی کردند و او را کشتند. در محله فردوس نیز فردی که به همکاری با سازمان اطلاعات نیروی هوایی نظام سابق متهم شده بود، به قتل رسید. گفته میشود این فرد قبلا در عملیات بازداشت مخالفان نظام سابق دست داشته است.
در محله السکری نیز افراد مسلح به سوی یک شهروند شلیک کردند بدون آن که هویت آنان مشخص شود. این قربانی نیز به همکاری با رژیم سابق متهم شده بود.
وجه مشترک این حوادث، تیراندازی مستقیم و ترک فوری صحنه است که نشان دهنده وخامت اوضاع امنیتی و فقدان بازخواست یا اتخاذ تدابیر قانونی درباره این رویدادها است.
