به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از وقوع انفجاری ناشناخته در مسیر منتهی به فرودگاه بینالمللی حلب همزمان با پرواز هواگردها در آسمان منطقه خبر دادند که موجب برخاستن ستونهای دود از محل حادثه شده است.
بلافاصله پس از وقوع انفجار، نیروهای امنیتی حکومت جولانی و تیمهای تخصصی به محل اعزام شدند. گزارشهای اولیه از احتمال وجود تلفات حکایت دارد، هرچند جزئیات دقیق هنوز مشخص نشده و ماهیت و علت انفجار در هالهای از ابهام قرار دارد.
یادآوری میشود که حدود دو هفته گذشته نیز دو نفر – که گفته میشود یکی از آنها وابسته به یک گروه تکفیری بوده – بر اثر حمله هوایی یک پهپاد متعلق به ائتلاف بینالمللی به خودرویشان در مسیر همین فرودگاه کشته شدند. تاکنون هویت قطعی قربانیان آن حمله نیز به طور رسمی تأیید نشده و اطلاعات ضد و نقیضی درباره ماهیت فعالیت آنها منتشر شده است.
