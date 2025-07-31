به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس در بیانیهای اعلام کرد: نوار غزه به سبب محاصره همه جانبه و مستمر آن از سوی رژیم اسرائیل با قحطی فاجعه باری روبهرو است، منطقهای که بیش از پنج ماه است در خطرناکترین مراحل نسل کشی و کشتار جمعی قرار دارد.
در این بیانیه آمده است محاصره نوار غزه از سوی دشمن، شامل بستن گذرگاه ها، ممانعت از ورود شیر خشک کودکان، غذا و دارو برای بیش از دو میلیون شهروند فلسطینی است.
حماس افزود که ۴۰ هزار شیرخواره و ۶۰ هزار زن باردار در نوار غزه به سبب محاصره این منطقه از سوی رژیم اسرائیل، در معرض خطر مرگ فوری قرار دارد
این جنبش ادامه داد رژیم اسرائیل، غذا را به سلاح کشتار تدریجی و آرام و کمکها را به ابزاری برای هرج و مرج و غارتگری تحت نظارت مستقیم ارتش و جنگنده هایش تبدیل کرده است.
حماس افزود که اکثر کامیونهای حامل کمکها که وارد غزه میشود، در چارچوب سیاست هدفمند رژیم اسرائیل درمعرض غارت و تجاوز قرار میگیرد.
این جنبش ادامه داد سیاست دشمن مبتنی بر مهندسی هرج و مرج و گرسنگی دادن و با هدف محروم کردن مردم غزه از اندک کمکها و به شکست کشاندن توزیع امن و سازمان یافته آن است.
در بیانیه حماس آمده است که نوار غزه روزانه به بیش از ۶۰۰ کامیون و سوخت برای رفع حداقل نیازهای خود نیازمند است.
حماس افزود که تاکنون ۱۵۴ فلسطینی از جمله ۸۹ کودک به سبب گرسنگی به شهادت رسیدهاند.
این جنبش تاکید کرد که شکستن محاصره نوار غزه و بازگشایی فوری گذرگاهها بدون هرگونه پیش شرطی، تنها راه برای پایان فاجعه در نوار غزه است.
حماس افزود از ملتهای آزاده و سازمانهای حقوق بشری و انسانی جهان میخواهیم تحرکات خود را تشدید کنند.
