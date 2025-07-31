اولمرت: ادامه جنگ در غزه جنایت است، نه دفاع از امنیت اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ایهود اولمرت» نخستوزیر اسبق رژیم صهیونیستی که در ماههای گذشته به شدت از کابینه بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده است، به روزنامه اشپیگل چاپ آلمان و با انتقاد از تداوم حملات نظامی به نوار غزه گفت که اهداف نظامی اسرائیل مدتها پیش محقق شده است و ادامه جنگ، دیگر توجیهی ندارد.
وی با اشاره به ترور شهید «یحیی السنوار» فرمانده جنبش مقاومت اسلامی حماس در نوار غزه و رهبر این گروه اظهار داشت که این عملیات میتوانست نقطه پایانی بر جنگ باشد، اما نتانیاهو برای حفظ منافع شخصی و سیاسی خود، به تداوم درگیریها دامن زده است.
اولمرت در همین راستا خواستار آن شد که نتانیاهو نه در دادگاه لاهه، بلکه در داخل اسرائیل، به اتهام ارتکاب جنایات علیه فلسطینیان و حتی اسرائیلیها، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
نخستوزیر اسبق اسرائیل همچنین، تجاوز نظامی این رژیم به غزه را اقدامی غیرقانونی و مالامال از مواردی دانست که میتوان آنها را مصداق جنایات جنگی دانست.
وی اذعان کرد که نیروهای امنیتی این رژیم، در حملات شهرکنشینان به مناطق فلسطینینشین کرانه باختری، مشارکت و حمایت میکنند.
این مقام پیشین صهیونیست با انتقاد از رفتار مقامات رژیم اسرائیل پس از عملیات طوفانالاقصی، تأکید کرد که این رژیم از منطق و خویشتنداری فاصله گرفته و اگر به همین روند ادامه دهد، با خطر تحریمهای بینالمللی و انزوای جهانی روبهرو خواهد شد.
اظهارات صریح اولمرت در شرایطی مطرح میشود که شکستهای میدانی در غزه، انزوای دیپلماتیک فزاینده و بحران اقتصادی داخلی، موجب تعمیق شکاف در میان جریانهای سیاسی اسرائیل شده و موقعیت کابینه نتانیاهو را بیش از پیش تضعیف کرده است.
