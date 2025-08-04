فریاد فرماندهان پیشین اسرائیل علیه جنگ غزه: «در آستانه شکست تاریخی قرار داریم»

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از فرماندهان ارشد پیشین ارتش، موساد، شین‌بت و پلیس اسرائیل در بیانیه‌ای کم‌سابقه، از دولت بنیامین نتانیاهو خواستند به جنگ در نوار غزه پایان دهد. این گروه که بیش از ۶۰۰ نفر از مقامات بازنشسته امنیتی و دیپلماتیک را نمایندگی می‌کنند، در ویدیویی که روز یکشنبه منتشر شد، اعلام کردند که ادامه این جنگ نه‌تنها به پیروزی منجر نشده، بلکه اسرائیل را به سوی «شکست تاریخی» سوق داده است.

تامیر پاردو، رئیس پیشین موساد، در این بیانیه با صراحت گفت: «جهان امروز شاهد فاجعه‌ای است که ما خود آن را خلق کرده‌ایم. ما پشت دروغی که خود ساخته‌ایم پنهان شده‌ایم و این دروغ به مردم اسرائیل و جهان فروخته شده است.» او با اشاره به بحران انسانی در غزه و ناکامی‌های نظامی، افزود: «این جنگ بیش از یک سال پیش می‌توانست با موفقیت عملیاتی به پایان برسد، اما اکنون جز زیان و خسارت چیزی به بار نیاورده است.»

اموس مالکا، رئیس پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل، نیز با هشدار درباره «نزدیکی به پرتگاه شکست»، اظهار داشت: «هدف‌های نظامی اولیه این جنگ مدت‌هاست محقق شده، اما به دلیل انگیزه‌های سیاسی و نه نظامی، این درگیری ادامه یافته و به هویت و امنیت اسرائیل ضربه زده است.» او و دیگر امضاکنندگان این بیانیه، از جمله اهود باراک، نخست‌وزیر پیشین، و یورام کوهن، رئیس پیشین شین‌بت، تأکید کردند که حضور نیروهای اسرائیلی در غزه هیچ دستاورد استراتژیکی نداشته و تنها به افزایش تلفات نظامی و تخریب وجهه بین‌المللی اسرائیل منجر شده است.

این مقامات پیشین همچنین به نقش آمریکا در تداوم این جنگ اشاره کردند و از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواستند تا با فشار بر نتانیاهو، او را به پذیرش آتش‌بس و توافقی برای آزادی ۵۰ اسیر باقی‌مانده در دست حماس وادار کند. آن‌ها در نامه‌ای به ترامپ نوشتند: «شما در لبنان آتش‌بس برقرار کردید، اکنون زمان آن است که در غزه نیز چنین کنید. حماس دیگر تهدید استراتژیک برای اسرائیل نیست و ما توانایی مدیریت تهدیدات باقی‌مانده را داریم.»

این گروه با انتقاد از سیاست‌های «آرمان‌گرای افراطی» برخی اعضای کابینه نتانیاهو، از جمله ایتامار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ، هشدار دادند که این اقلیت تندرو، سیاست‌های اسرائیل را به سوی «جهانی غیرمنطقی» سوق داده‌اند. آن‌ها تأکید کردند که ادامه این مسیر، نه‌تنها به آزادی اسرا کمکی نمی‌کند، بلکه خطر سقوط اسرائیل به ورطه انزوای جهانی و شکست استراتژیک را افزایش می‌دهد.

این بیانیه در حالی منتشر شده که اعتراضات مردمی در اسرائیل برای توقف جنگ و آزادی اسرا شدت گرفته است. انتشار ویدیوهایی از سوی حماس که وضعیت وخیم جسمانی دو اسیر اسرائیلی را نشان می‌دهد، خشم عمومی را در اسرائیل برانگیخته و فشارها بر دولت نتانیاهو را افزایش داده است.

کارشناسان معتقدند که این بیانیه، نشانه‌ای از شکاف عمیق در ساختار امنیتی و سیاسی اسرائیل است. آن‌ها هشدار می‌دهند که حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از سیاست‌های جنگ‌طلبانه نتانیاهو، نه‌تنها به طولانی شدن بحران انسانی در غزه منجر شده، بلکه اسرائیل را در موقعیتی بی‌سابقه از ضعف و انزوای جهانی قرار داده است.

