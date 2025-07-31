به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سیدعباس عراقچی» با طرح این پرسش که آمریکا باید توضیح دهد که چرا در وسط مذاکرات به ما حمله کرد، گفت: آمریکا باید تضمین کند که چنین چیزی در آینده تکرار نخواهد شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی در بخش هایی از گفت‌وگو با «فایننشال تایمز» خاطرنشان کرد: من و استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا، در طول و پس از جنگ پیام‌هایی رد و بدل کرده‌ایم و به آن ها گفته ام که برای حل بحران هسته‌ای ایران باید راه‌حل «برد-برد» پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه راه مذاکرات باریک است اما غیرممکن نیست، افزود: ویتکوف تلاش کرده تا من را قانع کند که این امکان وجود دارد و پیشنهاد از سرگیری مذاکرات را مطرح کرده است. اما ما نیاز به اقدامات واقعی اعتمادسازی از سوی آن‌ها داریم که این اقدامات باید شامل جبران مالی و همچنین تضمین‌هایی در خصوص عدم حمله به ایران در طول مذاکرات مجدد باشد.

عراقچی با اشاره به اینکه پیام من پیچیده نیست، ادامه داد: حمله اخیر نشان داد هیچ راه‌حل نظامی برای برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد، اما راه‌حل مذاکره‌ای قابل پیدا کردن است. جمهوری اسلامی به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و غیرنظامی خود پایبند است، دکترین خود را تغییر نخواهد داد و به فتوا ۲۰ ساله آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران، که توسعه سلاح‌های هسته‌ای را منع کرده است، احترام می‌گذارد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه جنگ فقط بی‌اعتمادی به رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، را عمیق‌تر کرده است؛ افزود: ترامپ در دوران نخست خود توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را که ایران با دولت اوباما و دیگر قدرت‌های جهانی امضا کرده بود، لغو کرد. تهران هنوز توانایی غنی‌سازی اورانیوم را دارد. ساختمان‌ها می‌توانند بازسازی شوند. ماشین‌ها می‌توانند تعویض شوند، چون فناوری آن موجود است. ما تعداد زیادی دانشمند و تکنسین داریم که قبلاً در تأسیسات ما کار می‌کردند. اما اینکه چه زمانی و چگونه غنی‌سازی را از سر می‌گیریم به شرایط بستگی دارد.

عراقچی با اشاره به پیش شرط های ایالات متحده مبنی بر غنی سازی صفر در ایران گفت: تا زمانی که ترامپ خواستار توقف کامل غنی‌سازی باشد، هیچ توافقی امکان‌پذیر نخواهد بود، اما واشنگتن می تواند نگرانی‌های خود را از طریق مذاکرات مطرح کند. ما می‌توانیم مذاکره کنیم، آنها می‌توانند استدلال‌های خود را ارائه دهند و ما هم استدلال‌های خود را ارائه خواهیم داد. اما با اصرار بر غنی‌سازی صفر، ما هیچ چیز (توافق) نداریم.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

