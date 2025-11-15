کلیسای کاتولیک آمریکا سیاست مهاجرتی ترامپ را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس اسقف‌های کاتولیک ایالات متحده در بیانیه‌ای کم‌سابقه، سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ را محکوم کرده و خواستار اصلاحی معقول در قوانین مهاجرت شد. این بیانیه که تحت عنوان «پیام ویژه» منتشر شده، اولین نمونه از چنین موضع‌گیری رسمی طی دوازده سال گذشته است.

اسقف‌ها در این پیام اعلام کردند: «ما نگران تهدیدهای علیه حرمت اماکن مذهبی و ماهیت خاص بیمارستان‌ها و مدارس هستیم» و افزودند که وظیفه دارند برای دفاع از کرامت انسانی که از سوی خداوند اعطا شده، صدای خود را بلند کنند. در نشست عمومی اسقف‌ها در بالتیمور، ۲۱۶ نفر با متن این پیام موافقت کردند، پنج نفر مخالف بودند و سه نفر ممتنع.

اسقف‌ها ضمن ابراز نگرانی از ایجاد فضایی پر از ترس و اضطراب ناشی از هدف‌گیری و تبعیض علیه مهاجران، از رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به آن‌ها ابراز تأسف کردند و خواستار پایان «اخراج‌های گسترده و بی‌رویه» شدند.

آن‌ها همچنین به شرایط موجود در بازداشتگاه‌ها و لغو وضعیت قانونی برخی مهاجران که به نظرشان «دستوری و خودسرانه» بوده، انتقاد کردند. اسقف‌ها تأکید کردند: ما به مسئولیت دولت‌ها در تنظیم مرزها و ایجاد سیستم مهاجرتی عادلانه و منظم برای رفاه عمومی اذعان داریم.

این پیام اسقف‌ها مشابه هشدارهای پاپ فرانسیس درباره رفتار با مهاجران در ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ است. دولت ترامپ از ابتدای سال جاری، سیاست مهاجرتی سختگیرانه‌ای را پیش گرفته و محدودیت‌هایی که مانع دستگیری مهاجران نزدیک اماکن حساس مانند کلیساها، بیمارستان‌ها و مدارس می‌شد را لغو کرده است. همچنین مأموران فدرال در سراسر کشور برای اجرای گسترده‌تر این دستگیری‌ها به کار گرفته شده‌اند.

