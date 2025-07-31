به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه تلویزیونی المسیره به نقل از روزنامه اقتصادی «کالکالیست» رژیم صهیونیستی گزارش داد که بحران در بخش ساخت‌وساز سرزمین‌های اشغالی به‌شدت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، کمبود نیروی کار و تأخیر در تأمین مواد اولیه، که از پیامدهای مستقیم حملات دریایی نیروهای یمنی به‌شمار می‌رود، از عوامل اصلی این بحران عنوان شده‌اند.

این روزنامه صهیونیستی به نقل از گزارش اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، میزان صدور مجوزهای ساخت‌وساز با کاهش ۳۵ درصدی مواجه شده است. همچنین، تعداد واحدهای در حال ساخت ۱۲ درصد و شمار آپارتمان‌های تکمیل‌شده نیز ۲۱.۵ درصد کاهش یافته است.

کارشناسان اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی نسبت به ادامه این روند هشدار داده و آن را تهدیدی جدی برای بازار مسکن و اقتصاد رژیم صهیونیستی دانسته‌اند.

