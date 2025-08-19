جنگ با ایران، اقتصاد اسرائیل را یک سال عقب راند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اقتصادی «کالکالیست» در تحلیلی نوشت که پیامدهای جنگ با ایران تنها به عرصه نظامی و امنیتی محدود نمانده و ساختار اقتصادی اسرائیل را به شدت متأثر کرده است؛ به گونهای که شاخصهای کلان به سطح سال گذشته بازگشته و اقتصاد وارد مسیر رکودی عمیق شده است.
طبق دادههای اداره آمار مرکزی رژیم صهیونیستی، تولید ناخالص داخلی اسرائیل در محاسبات سالانه (تعدیلشده فصلی) ۳.۵ درصد کاهش یافته و در محاسبه فصلی ساده نیز ۱ درصد پایین آمده است. با درنظر گرفتن رشد جمعیت ۲ درصدی، درآمد سرانه در عمل ۴.۴ درصد افت کرده و به سطح سهماهه دوم ۲۰۲۴ بازگشته است.
بخش تجارت اسرائیل – بهعنوان موتور اصلی اقتصاد – با افت ۷ درصدی رکورد منفی زد؛ وضعیتی که روزنامه عبری «کالکالیست» آن را زنگ خطری برای شکنندگی اقتصاد رژیم صهیونیستی در سایه جنگ، توصیف کرد.
بر اساس مقایسهای که این روزنامه با برآوردهای بانک «جیپی مورگان» انجام داده، انتظار میرفت کاهش تولید اسرائیل تنها ۰.۵ درصد باشد، اما آمار رسمی نشان میدهد که این میزان نزدیک به دو برابر شده است. به همین دلیل، پیشبینی رشد سالانه ۲.۶ درصدی نیز بسیار ضعیف ارزیابی شده و احتمال کاهش بیشتر آن وجود دارد.
سقوط مصرف و افت سطح زندگی در اسرائیل
آمارها نشان میدهد مصرف خانوار در اسرائیل بهطور محسوسی کاهش یافته است: مصرف سرانه ۵.۱ درصد پایین آمد. خرید کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم برقی ۱۰ درصد افت کرد. مصرف کالاهای نیمهبادوام از جمله پوشاک، کفش و لوازم خانگی ۳۵ درصد سقوط داشت (۱۰.۵ درصد در محاسبه فصلی).
سرمایهگذاری کلان در اراضی اشغالی نیز ۱۲ درصد کم شد. در بخش مسکن رژیم صهیونیستی، سرمایهگذاری ۱۸ درصد و در ساختوساز غیرمسکونی ۲۵ درصد کاهش یافت. روزنامه «کالکالیست» نوشت که این وضعیت دو بحران توأمان توقف پروژههای ساختمانی و کمبود شدید نیروی کار ایجاد کرده است که در نهایت بازار مسکن اسرائیل را به سمت قیمتهای غیرقابل تحمل میبرد.
صادرات و واردات اسرائیل؛ شکاف در موازنه
صادرات کل رژیم اسرائیل، ۷ درصد کاهش یافته، هرچند با حذف بخش الماس و استارتاپها، افت واقعی ۳.۵ درصد بوده است؛ موضوعی که ناشی از پایداری نسبی صنایع فناوری و امنیتی رژیم صهیونیستی است. در مقابل، واردات اسرائیل، ۲۱ درصد کل منابع اقتصادی را به خود اختصاص داده که به تعبیر «روزنامه کالکالیست»، وابستگی شدید رژیم صهیونیستی به خارج و آسیبپذیری در برابر تحریمها و لغو توافقهای تجاری – بهویژه با اتحادیه اروپا – را آشکار میسازد.
بودجه نظامی سنگین رژیم صهیونیستی
مصرف دولتی اسرائیل، یک درصد پایین آمده، زیرا هزینههای غیرنظامی این رژیم کاهش یافته است؛ در حالی که هزینههای نظامی رژیم صهیونیستی با افزایش ۴۲ میلیارد شِکِل (حدود ۱۲.۳ میلیارد دلار) رشد داشته است. چنین سیاستی فشار بر زندگی اجتماعی در اسرائیل را بیشتر کرده و جامعه صهیونیست را در سراشیبی مداوم قرار داده است.
روزنامه عبری «کالکالیست» نتیجه گرفت که اقتصاد اسرائیل به لحاظ فنی هنوز وارد رکود رسمی نشده، اما در وضعیت رشد نزدیک به صفر گرفتار است؛ شرایطی که با ادامه جنگ میتواند به رکودی طولانیمدت و کاهش پیوسته سطح زندگی شهروندان صهیونیست تبدیل شود.
