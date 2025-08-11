جنگ با ایران، بازار مسکن اسرائیل را فلج کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ براساس نظرسنجی که توسط ارشد اقتصاددانان وزارت دارایی اسرائیل، انجام شده، فروش پیمانکاران بخش مسکن در اراضی اشغالی در ماه ژوئن کاهش ۴۶ درصدی داشته است که نشاندهنده مشکلاتی است که این بخش از زمان آغاز جنگ با ایران و کاهش مداوم فروش واحدهای مسکونی با آن مواجه است،
براساس گزارشی که روزنامه عبری "کالکالیست" منتشر کرده است، وزارت دارایی اسرائیل برآورد میکند که جنگ اخیر با ایران تاثیر قابل توجهی بر فروپاشی فروش املاک داشته است.
در مجموع، پیمانکاران ۱۹۵۴ واحد مسکونی فروختهاند که به جز واحدهای مسکونی تحت حمایت دولت، فقط ۱۴۴۱ واحد فروخته شدهاند که این نشاندهنده کاهش شدید ۵۰ درصدی نسبت به ژوئن سال گذشته است. و در مقایسه با ماه پیش، یعنی ماه مه، کاهش فروش به میزان ۱۸ درصد (شامل واحدهای دولتی) و ۱۶ درصد (بدون واحدهای دولتی) گزارش شده است.
وزارت دارایی اسرائیل اشاره میکند که فروش پیمانکاران بیشترین تأثیر را در کاهش تعداد معاملات داشته است و بر این باور است که جنگ با ایران بر کاهش سطح فروش تاثیرگذار بوده است. با این حال، کاهش فروش املاک دستدوم به میزان معتدلتری نسبت به کاهش فروش واحدهای جدید بوده است که این موضوع باعث میشود وزارت دارایی عوامل دیگری فراتر از جنگ را نیز در کاهش شدید فروش پیمانکاران موثر بداند.
شرایط جنگی علیه نوار غزه و لبنان نیز باعث کاهش چشمگیر تعداد سرمایهگذاران بخش مسکن اسرائیل شده است، کسانی که در سالهای اخیر نیز تعدادشان رو به کاهش بوده است. خرید سرمایهگذاران در ماه ژوئن تنها به ۸۴۷ واحد مسکونی رسیده است که این رقم ۳۶ درصد کمتر از ژوئن ۲۰۲۴ بعد از کاهشهای شدید در دو ماه پیش و کاهشهای معتدلتر در سه ماه اول سال جاری است.
