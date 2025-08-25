هزاران اسرائیلی خواستار اعلام ورشکستگی شدند/ بحران مالی رژیم صهیونیستی در سایه جنگ

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گزارش روزنامه عبریزبان «کالکالیست» و بر اساس دادههای منتشرشده از سوی «آشر انگلمان» کمیسر ورشکستگی در وزارت دادگستری اسرائیل، تعداد درخواستهای افراد برای ورود به روند ورشکستگی در نیمه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴، ۹ درصد افزایش یافته است.
بین ماههای ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۲۵، تعداد این درخواستها به ۸۰۵۰ مورد رسید، در حالی که در نیمه اول سال ۲۰۲۴، این رقم ۷۳۷۳ مورد و در مدت مشابه سال ۲۰۲۳، برابر با ۷۹۲۰ مورد بوده است.
به گفته انگلمان، این افزایش در پروندههای فردی هنوز بهعنوان یک روند کلی نسبت به دوران پیش از جنگ سال ۲۰۲۳ محسوب نمیشود. در مقابل، کاهش در پروندههای مربوط به شرکتها مشاهده شده که از نظر او نشانهای مثبت است.
آمار منطقهای
بر اساس دادهها، منطقه حیفا و شمال بیشترین تعداد درخواستها را ثبت کردهاند (۳۶۲۲ مورد)، پس از آن تلآویو و مرکز کشور (۲۲۳۶ مورد)، سپس بئرالسبع و جنوب (۱۴۱۳ مورد)، و در نهایت منطقه قدس با ۷۷۹ درخواست.
سختگیری قضایی
روزنامه کالکالیست گزارش داده که دادگاهها در ماههای اخیر سختگیری بیشتری نسبت به بدهکارانی که تحت روند ورشکستگی قرار دارند، اعمال کردهاند. بهویژه، درخواستهای مربوط به لغو ممنوعیت خروج از کشور برای سفرهای تفریحی یا تعطیلات با استقبال مواجه نمیشوند. دادگاهها تأکید کردهاند که بدهکاران باید این تغییر وضعیت را درک کرده و در طول دوره ورشکستگی، رفتار متواضعانهای مگر در موارد اضطراری پزشکی یا خانوادگی داشته باشند.
بهعنوان نمونه، قاضی «دالیا استرایخر» درخواست یکی از بدهکاران برای سفر تفریحی با هزینه شخص ثالث را رد کرد و اعلام کرد که میل به تفریح، دلیل موجهی برای لغو ممنوعیت سفر نیست. او همچنین پیشتر درخواست مشابهی را برای سفر به تایلند با هدف ترمیم زندگی مشترک رد کرده بود.
وضعیت شرکتها
در مقابل، تعداد پروندههای ورشکستگی شرکتها در اسرائیل اندکی کاهش یافته است. در نیمه اول سال ۲۰۲۵، تنها ۵۳ پرونده برای آغاز روند ورشکستگی ثبت شده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، این رقم ۵۵ پرونده بوده است.
با این حال، در سال ۲۰۲۴، حدود ۶۰ هزار شرکت در اسرائیل تعطیل شدند که افزایشی نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به میانگین سالهای گذشته داشت. طبق گزارش کالکالیست، این تعطیلیها عمدتاً در بخشهای ساختوساز، رستورانداری، فناوری پیشرفته و گردشگری رخ دادهاند و دلیل اصلی آن، پیامدهای جنگ اسرائیل علیه نوار غزه بوده است.
