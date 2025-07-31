مبارزه تا برپایی کشور مستقل فلسطین پابرجاست/ رهبری در قلب میدان نبرد و دیپلماسی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیهای در نخستین سالگرد شهادت فرمانده شهید «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی پیشین این جنبش، یاد و راه او را گرامی داشت و بر ادامه مسیر مقاومت و آزادسازی فلسطین تأکید کرد.
متن بیانیه به این شرح است:
{وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ}
در نخستین سالگرد کوچ شهید فلسطین و امت، فرمانده شهید اسماعیل هنیه (ابو العبد)
یک سال از عروج شهید فلسطین و امت میگذرد… عروجی درخور شأن و منزلت رهبران بزرگ
مسیر پُرباری از مبارزه، ایثار و شراکت ملی در عرصههای مقاومت، سیاست و دیپلماسی
اکنون یک سال از شهادت رهبر بزرگ ملی، شهید غزه، فلسطین و امت اسلامی، اسماعیل هنیه (ابو العبد)، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس و نخستوزیر پیشین فلسطین میگذرد؛ کسی که سحرگاه سهشنبه ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴، در تهران پایتخت ایران، به دست جنایتکار و خائن رژیم صهیونیستی به شیوهای ناجوانمردانه و بزدلانه ترور شد.
روزگار ثابت کرد که سیاست ترور رهبران و چهرههای برجسته جنبش توسط رژیم اشغالگر، نه تنها خللی در مسیر مبارزه وارد نکرد، بلکه بر پایبندی این جنبش به حقوق ملت خود، آرمانهای ملی و اصول ثابتش افزوده و ریشههای آن را در مسیر مقاومت و مبارزه، تا روزی که رژیم اشغالگر از سرزمین و مقدسات ما رخت بربندد، عمیقتر ساخته است.
زندگی رهبر شهید، سراسر تلاش، برنامهریزی مستمر و فعالیت در حوزههای سازمانی، دانشجویی، مردمی، سیاسی و نظامی در خدمت به مردم و آرمان ملیشان بود؛ از تاسیس جنبش در پی انتفاضه اول در سال ۱۹۸۷، تا گذر از تمام مراحل مبارزه و مقاومت، و میدانهای سیاست و کار ملی مشترک؛ از نخستوزیری تا رهبری دفتر سیاسی جنبش، از مقابله با اشغال و تبعید و محاصره و تجاوز، تا عروج شهادتآمیزش دور از سرزمین مادری، در حالی که دل و جانش در غزه سرافراز جای داشت و روحش در آسمان قدس و مسجدالاقصی در پرواز بود.
خون رهبر شهید ابو العبد، که در خاک تهران جاری شد، و پیکر پاکش که در خاک دوحه آرام گرفت و سفرهای سیاسی و دیپلماتیکش در سرزمینهای عربی و اسلامی، گواهی زنده بر زندگی پر از فداکاری و جهاد بیوقفه وی و نشانی از مبارزه سیاسیاش در راه ملت و آرمان عادلانهاش، برای وحدت صفوف فلسطینی و دفاع از حقوق ثابت و مسلم، تا رسیدن به آزادی، استقلال، و آزادسازی سرزمین و مقدسات است.
شهادت او رخدادی گذرا نبود، بلکه نقطهای سرنوشتساز بود که بار دیگر ثابت کرد رهبران مقاومت در قلب میدان نبرد حضور دارند، فرزندانشان را در راه خدا فدا میکنند چنان که شهید اسماعیل هنیه پیشتر گروهی از فرزندان و نوههایش را تقدیم کرده بود و خود نیز با شهادت، زندگی اش را در راه قدس به پایان میبرد؛ چنانکه او چنین کرد و به کاروان رهبران شهید بنیانگذار و همراهانش در «طوفان الاقصی» پیوست.
با قلبی آکنده از درد، عشق، افتخار و وفاداری، نخستین سالگرد فقدان این شخصیت بزرگ و شهید زنده فلسطین و امت را گرامی میداریم؛ صدای دلنشینش را به یاد میآوریم که آیات آلعمران، توبه و انفال را تلاوت میکرد، حضور مردمیاش را، و سخن جاودانهاش را که میگفت: «قلعهها سقوط نخواهند کرد، دژها شکسته نخواهند شد، مواضعمان را از ما نخواهند ربود، و هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت. نقشهای ماندگارش در مسیر ملتمان، و رهبریاش در مرحلهای سرنوشتساز و حساس، و مقابلهاش با چالشها با اطمینان و اقتدار در تمام مراحل نبرد با دشمن، تا رسیدن به «طوفان الاقصی» و ورود به مسیر مذاکرات برای پایان جنگ و تجاوز علیه نوار غزه را فراموش نمیکنیم.
وفاداری به رهبر شهید اسماعیل هنیه آن است که بار دیگر بر دعوت او از ملتمان، امتمان و آزادگان جهان تأکید کنیم؛ تا روز سوم آگوست هر سال، به عنوان روزی ملی و جهانی برای حمایت از غزه، قدس، مسجد الاقصی و اسرا، و حرکتی مستمر برای توقف نسلکشی و گرسنگیدادن مردم ما در نوار غزه و نیز برای پایان اشغال سرزمینمان و آزادی ملتمان، نامگذاری و زنده نگاه داشته شود.
خداوند فرمانده مجاهد، اسماعیل هنیه، شهید بزرگ فلسطین و امت، و همه کاروانهای فرماندهان شهید در مسیر پیوسته ملت ما را رحمت کند و آنان را در فردوس برین در کنار پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان ساکن گرداند، که نیکو همراهانی هستند.
ما نیز با آنان عهد میبندیم که راهشان را ادامه دهیم؛ بر اصول ملی پایبند بمانیم، از سرزمین و مقدسات دفاع کنیم، از ملتمان حراست نماییم و آرمانهای آن را برای رهایی از اشغال و برپایی کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس، محقق سازیم.
