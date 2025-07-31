بلایای طبیعی به ۵ میلیون افغان در سه ماه آسیب رساند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بین‌المللی مهاجرت روز گذشته (چهارشنبه ۸ مرداد) در گزارشی در صفحه ایکس خود گفته است که حوادث طبیعی و اقلیمی در سه ماه اول سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۵ میلیون نفر را در افغانستان تحت تأثیر قرار داده است.

به‌گفته این نهاد، خشک‌سالی شدید، سیل‌های ناگهانی، سرمای شدید و بارش سنگین برف در مناطق کوهستانی، از جمله رویدادهای اقلیمی هستند که مناطق مختلف افغانستان را در این سه ماه در برگرفته است.

این نهاد افزوده است که از در سه ماه اول سال جاری میلادی، ۱۷۵ هزار نفر در داخل افغانستان آواره شدند که ۷۹ درصد آن ناشی از خطرات این حوادث طبیعی بود.

