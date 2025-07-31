اعمال محدودیت بر زائران امام حسین(ع) نشانه ناتوانی دولت است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رهبران مجلس وحدت مسلمین اعلام کردند که اقدام ناگهانی دولت در بستن مسیرهای زمینی و اعمال محدودیت برای زائران امام حسین(ع) به هیچوجه قابل قبول نیست. آنان این تصمیم را نشانه ناتوانی مدیریتی دولت و تلاشی برای تضعیف راهپیمایی جهانی اربعین عنوان کردند.
حجت الاسلام باقر عباس زیدی، رئیس مجلس وحدت مسلمین استان سند، در یک نشست خبری مشترک با همراهی رهبران مذهبی و نمایندگان آژانسهای زیارتی و انجمن کاروانهای زائران در دفتر استانی این حزب گفت: همانند سراسر جهان، هر ساله هزاران زائر پاکستانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از طریق زمینی به ایران و عراق سفر میکنند. میلیاردها روپیه برای ویزا، حملونقل و دیگر تدارکات هزینه شده است؛ حالا چه کسی مسئول این خسارتهاست؟ وعدههایی که مقامات پاکستانی در نشست سهجانبه ایران، عراق و پاکستان درباره اربعین داده بودند، کجا رفت؟ آیا آنها فقط روی کاغذ بودند؟
وی افزود: اگر دولت وعده ارائه تسهیلات سفر داده بود، اکنون چه دلیلی برای عقبنشینی وجود دارد؟ این محدودیتها فقط یک تصمیم اداری نیست، بلکه توهین به احساسات میلیونها دلداده اهل بیت است.
زیدی با اشاره به اظهارات ضدونقیض وزیر کشور گفت: وزیر کشور از یکسو میگوید اوضاع بلوچستان تحت کنترل است و حتی یک افسر نیز قادر به مهار تروریستهاست، اما از سوی دیگر، ناگهان تهدید تروریستی در مسیرهای زمینی میبیند. اگر واقعاً اوضاع به آن اندازه وخیم است، چرا عملیات امنیتی انجام نمیشود؟ این تصمیمات برای پنهانسازی ضعفهای دولت است.
وی تأکید کرد: تأمین امنیت زائران وظیفه دولت است. چنین اقدامات غیرقانونی باعث ایجاد تفرقه و بیثباتی در کشور خواهد شد. سیاستهای ناکارآمد داخلی و خارجی دولت، باعث رسوایی در سطح بینالمللی شده است.
رئیس مجلس وحدت مسلمین استان سند در ادامه هشدار داد: ما صراحتاً اعلام میکنیم که با هرگونه مانعتراشی در مسیر زائران مخالفیم و خواستار لغو فوری محدودیتها برای سفر زمینی زائران هستیم. مانند سالهای گذشته، میلیونها زائر از سراسر پاکستان برای زیارت اربعین امام حسین(ع) عازم عراق خواهند شد. از استان سند نیز هزاران زائر آماده حرکت با کاروانهای زمینی هستند.
وی در پایان اعلام کرد که مؤسسات مختلف مکتب جعفریه، تدارکات لازم را در شهرهای مختلف و در مرزها فراهم کردهاند، از جمله غذا، محل استراحت و خدمات پزشکی برای زائران. وی از دولت خواست امنیت زائران را تضمین کرده و فوراً محدودیتها را لغو کند، و هشدار داد که در صورت ادامه این وضعیت، اعتراضات سراسری آغاز خواهد شد.
