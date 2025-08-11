به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عصر روز گذشته، یکشنبه، شیخ مدارعلی کریمی بامیانی، معاون وزارت شهرسازی و مسکن، میزبان جمعی از نمایندگان شرکتهای سیاحتی و زیارتی از نواحی مختلف شهر کابل بود. در این دیدار، حاضران ضمن بیان چالشها و موانع موجود بر سر راه زائران کربلای معلی، خواستار اقدام فوری دولت برای بهبود شرایط سفر و تسهیل روند خدماترسانی به زائران شدند.
نمایندگان این شرکتها از مشکلات متعددی، از جمله محدودیتهای صدور مجوز، هزینههای بالای سفر، و کمبود تسهیلات رفاهی و ترابری برای زائران سخن گفتند.
شیخ مدارعلی کریمی پس از شنیدن دغدغهها و پیشنهادهای حاضران، تأکید کرد که این موارد را بهطور جدی با نهادهای مسئول دولتی مطرح خواهد کرد تا راهکارهای عملی برای رفع موانع و بهبود خدمات زیارتی اتخاذ شود.
این اقدامات در حالی انجام میشود که گزارشها حاکی از توهین افراد حکومت سرپرست در ایام دههی اول محرم در مساجد و حسینیهها به پرچمهای عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) است.
...
پایان پیام/
نظر شما