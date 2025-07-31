تکمیل خط آهن بصره – شلمچه؛ اولویت دولت عراق در آستانه زیارت اربعین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «رزاق محیبس السعداوی» وزیر حمل‌ونقل عراق امروز (پنجشنبه) بر اهمیت تسریع روند اجرای پروژه خط آهن «بصره – شلمچه» تأکید کرد.

وزارت حمل‌ونقل عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که رزاق محیبس السعداوی، وزیر حمل‌ونقل، ریاست نشستی گسترده را در مقر شرکت عمومی راه‌آهن عراق بر عهده گرفت تا آخرین تحولات پروژه خط راه‌آهن بصره – شلمچه را برای جابجایی مسافران و زائران پیگیری کند. این نشست با حضور تعدادی از مدیران کل و تیم‌های فنی و اداری ذی‌ربط برگزار شد

السعداوی در این نشست که با حضور عباس عمران، مدیر کل دایره برنامه‌ریزی و پیگیری وزارتخانه، و مکی جابر ناصر، مدیر کل راه‌آهن، برگزار شد، بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه و تکمیل تمام الزامات فنی و اداری، به‌ویژه رفع معارضات، نهایی‌سازی مراحل تملک اراضی و حذف تجاوزات» تأکید کرد تا اطمینان حاصل شود که پروژه در چارچوب زمان‌بندی مشخص و مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی اجرا می‌شود.

وی افزود: پروژه خط آهن بصره – شلمچه از اولویت‌های ویژه دولت به شمار می‌رود، چرا که این خط راه‌آهن به عنوان یک وسیله حمل‌ونقل ایمن و سریع، به‌ویژه در ایام زیارت‌های میلیونی، نقش مهمی در کاهش فشار بر گذرگاه‌های مرزی و تسهیل حرکت زائران بین دو کشور خواهد داشت.

در ادامه بیانیه آمده است: وزارت حمل‌ونقل عراق، از طریق شرکت عمومی راه‌آهن و در هماهنگی با شرکت مجری پروژه، به‌طور مستمر در حال تکمیل تمامی مراحل لازم برای ورود به فازهای پیشرفته اجرایی این پروژه است؛ پروژه‌ای که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های راهبردی در بخش حمل‌ونقل منطقه‌ای یاد می‌شود.

